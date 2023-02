Spis treści

Partia Kukiz'15 zdelegalizowana. To decyzja sądu

Ugrupowanie Kukiz'15 zostało zdelegalizowane przez sąd - podaje czwartkowa (16 lutego) "Rzeczpospolita". Taki wyrok wydał miesiąc temu Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2021 rok. "Decyzję o wykreśleniu z ewidencji partii politycznych podjął 11 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej. Powodem jest niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2021 rok" - czytamy na Rp.pl.

Problemy Kukiz'15 ze złożeniem sprawozdania finansowego

Przypomnijmy, że "Rzeczpospolita" pisała już w ubiegłym roku problemach Kukiz'15, a dokładniej o opóźnieniu ze złożeniem sprawozdania. Lider Paweł Kukiz zapewniał wtedy, że wykreślenie Kukiz'15 z rejestru partii nie jest dla niego problemem. W rozmowie z "Rz" mówił, że to działacze jego ruchu chcieli założenia partii, a nie on, więc to oni powinni pilnować formalności, ale tego nie zrobili.

Paweł Kukiz nigdy nie chciał partii, ale w końcu ją założył

Rockman i polityk Kukiz przez lata twierdził, że partii politycznej nie założy. Co więcej, postulował odebranie partiom politycznym finansowania z budżetu państwa. Głoszona antysystemowość pomogła mu zresztą wejść po pierwszy do Sejmu w 2015 roku i była jednym z kluczowych haseł Kukiza w wyborach prezydenckich wiosna 20215 roku. W pierwszej turze Paweł Kukiz zajął wówczas trzecie miejsce. Przegrał z Andrzejem Dudą, który wygrał w drugiej turze i urzędującym wtedy Bronisławem Komorowskim. Ostatecznie Kukiz'15 jako partię jej lider zarejestrował w 2020 roku, tłumacząc, że to pomoże w realizacji postulatów jego ugrupowania.

Wybory 2023. Co dalej z Kukiz'15? Będzie nowy wniosek o rejestrację

Jak pisze "Rz", Paweł Kukiz i jego współpracownicy przygotowują nowy wniosek o rejestrację partii Kukiz'15. Poseł Jarosław Sachajko, w rozmowie z gazetą, zapowiada, że przy okazji najbliższego posiedzenia Sejmu działacze ruchu mają podjąć uchwałę o rejestracji partii. Kukiz ma też plan na wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu. Wiele wskazuje na to, że wystartuje z PiS.

W ciągu tygodnia mają zostać wznowione prace podkomisji do spraw sędziów pokoju. Jeśli PiS obniży próg frekwencyjny w referendach lokalnych i umożliwi wybieranie sędziów pokoju przez obywateli, to wtedy siadam do stołu z Jarosławem Kaczyńskim do rozmów - mówił w środę, 15 lutego Paweł Kukiz.