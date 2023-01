i Autor: Marek Zieliński/Super Express Paweł Kukiz

Wybory 2023

Kukiz zakłada drugą partię! Ma być gotowa na wybory

Gdy Paweł Kukiz w 2015 roku szedł do wyborów jako komitet wyborczy Kukiz'15 nie rejestrował się jako partia i postulował odebranie partiom politycznym finansowania z budżetu państwa. Wygląda jednak na to, że przed wyborami w 2023 roku, muzyk zarejestruje partię, a w lutym odbędzie się spotkanie założycielskie. Co ciekawe, nie jest to pierwsza partia Kukiza.