Kto zostanie szefem Kancelarii Prezydenta? W grze kilka nazwisk

„Casting" do Pałacu

Prezydent elekt Karol Nawrocki układa skład Kancelarii Prezydenta i dobiera zaufanych ludzi do Pałacu. Jeszcze do niedawna niemal pewniakiem do objęcia funkcji szefa Kancelarii Prezydenta był poseł PiS Przemysław Czarnek. Po tym jednak, jak na niedawnym kongresie został wiceprezesem partii, bardziej zależy mu na rosnących wpływach w partii i walce o przywództwo w PiS za kilka lat, niż na współpracy z prezydentem Nawrockim. Tymczasem, jak się dowiadujemy, w grze o funkcję szefa Kancelarii Prezydenta jest kilka nazwisk, w tym dwa najpoważniejsze, czyli Zbigniew Bogucki i Karol Rabenda. Z nieoficjalnych ustaleń „SE" wynika, że to jednak Bogucki zostanie obsadzony na stanowisko kierownicze. Polityk ma już niebawem spotkać się w tej sprawie z Karolem Nawrockim. – Zbyszek to świetny prawnik, dobrze występuje w mediach i godzi wszystkie frakcje polityczne, stąd jego wybór – mówi nam nasz informator. Karol Rabenda miałby z kolei odpowiadać za sprawy związane z Pierwszą Damą.

MÓDLMY SIĘ ZA NAWROCKIEGO, BO PREZYDENTURA TO NIE JEST FAJNA PRACA | Poranny Ring 2025 06 18

Zdecyduje Nawrocki

W kolejce do Pałacu brani są także pod uwagę Marcin Horała i Andrzej Śliwka. Z kolei na wiceszefa Kancelarii mianowany ma być nieco młodszy polityk PiS, były wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. – To są sprawy o których rozmawiamy i w całej sprawie będzie decydował pan prezydent Karol Nawrocki. Wszystko zapewne się rozstrzygnie tuż przed 6 sierpnia – mówi nam poseł PiS Marcin Horała. Cierpliwość każe zachować również Andrzej Śliwka. – Pan prezydent Karol Nawrocki układa sobie najlepszą z możliwych ekip. W Kancelarii Prezydenta będą najlepsi z najlepszych – komentuje polityk w rozmowie z „SE". Pytany o tę kwestię poseł Zbigniew Bogucki, nie chciał komentować sprawy.

Przypomnijmy, że szefem gabinetu prezydenta będzie poseł PiS Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Nawrockiego, a rzecznikiem prasowym Karola Nawrockiego zostanie dr Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stanie prof. Sławomir Cenckiewicz, były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.