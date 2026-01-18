Kto przejmie PiS po Kaczyńskim? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazuje Mateusza Morawieckiego jako faworyta do objęcia funkcji prezesa PiS po Jarosławie Kaczyńskim.

Wynik Morawieckiego (34,4%) jest ponad dwukrotnie wyższy niż drugiego w kolejności Przemysława Czarnka (16,3%).

Aż 31,1% respondentów nie potrafiło wskazać faworyta, co sugeruje niejasną sytuację wewnątrz partii.

Słabe wyniki w sondażu uzyskali politycy od lat kojarzeni z kierownictwem PiS, tacy jak Jacek Sasin i Beata Szydło.

Kto przejmie schedę po Kaczyńskim w PiS? Polacy wskazali w sondażu

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondentom zadano pytanie: "Kto Pana/Pani zdaniem ma największe szanse na objęcie funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości po ustąpieniu Jarosława Kaczyńskiego?".

Okazuje się, że żaden z polityków nie uzyskał wyraźnej przewagi przynajmniej połowy głosów. Mimo to znacznie wyższy wynik od konkurentów uzyskał były premier Mateusz Morawiecki z 34,4 proc. głosów. Zaraz za nim z dwukrotnie gorszym wynikiem uplasował się były minister edukacji Przemysław Czarnek, którego wskazało 16,3 proc. badanych. Trzecie miejsce zajął obecny szef klubu parlamentarnego PiS i były szef MON Mariusz Błaszczak z 5,6 proc. głosów - niemal trzykrotnie gorszym wynikiem od Czarnka.

Kto za podium wśród kandydatów do przejęcia schedy w PiS?

Co ciekawe, były prezydent Andrzej Duda uzyskał w sondażu dla Wirtualnej Polski jedynie 4,5 proc. głosów jako potencjalny następca Jarosława Kaczyńskiego. Dalej znaleźli się Tobiasz Bocheński z 2,7 proc. i Dominik Tarczyński z 2,4 proc. Obaj to jednak młodzi politycy i z czasem ich pozycja może rosnąć.

Szczególnie, że "stara gwardia PiS" tj. Jacek Sasin i Beata Szydło zanotowali dużo słabsze wyniki. Były szef MAP jedynie 0,6 proc. a była premier i obecna europosłanka jedynie 0,1 proc. Wśród możliwych odpowiedzi był również Patryk Jaki, ale jego nie wskazał żaden z badanych.

Co ciekawe, 2,3 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "inny kandydat". Jednocześnie 31,1 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 2-4 stycznia 2026 roku metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.

