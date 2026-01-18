Kto przejmie PiS po Kaczyńskim? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-18 10:56

Jarosław Kaczyński na razie nie zapowiada ustąpienia z polityki, jednak kiedyś może nastąpić moment, że ktoś będzie musiał objąć stery w PiS. Polacy w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wypowiedzieli się, kogo widzieliby za sterami Prawa i Sprawiedliwości po odejściu obecnego prezesa.

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński
  • Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazuje Mateusza Morawieckiego jako faworyta do objęcia funkcji prezesa PiS po Jarosławie Kaczyńskim.
  • Wynik Morawieckiego (34,4%) jest ponad dwukrotnie wyższy niż drugiego w kolejności Przemysława Czarnka (16,3%).
  • Aż 31,1% respondentów nie potrafiło wskazać faworyta, co sugeruje niejasną sytuację wewnątrz partii.
  • Słabe wyniki w sondażu uzyskali politycy od lat kojarzeni z kierownictwem PiS, tacy jak Jacek Sasin i Beata Szydło.

Kto przejmie schedę po Kaczyńskim w PiS? Polacy wskazali w sondażu

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondentom zadano pytanie: "Kto Pana/Pani zdaniem ma największe szanse na objęcie funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości po ustąpieniu Jarosława Kaczyńskiego?".

Okazuje się, że żaden z polityków nie uzyskał wyraźnej przewagi przynajmniej połowy głosów. Mimo to znacznie wyższy wynik od konkurentów uzyskał były premier Mateusz Morawiecki z 34,4 proc. głosów. Zaraz za nim z dwukrotnie gorszym wynikiem uplasował się były minister edukacji Przemysław Czarnek, którego wskazało 16,3 proc. badanych. Trzecie miejsce zajął obecny szef klubu parlamentarnego PiS i były szef MON Mariusz Błaszczak z 5,6 proc. głosów - niemal trzykrotnie gorszym wynikiem od Czarnka.

Kto za podium wśród kandydatów do przejęcia schedy w PiS?

Co ciekawe, były prezydent Andrzej Duda uzyskał w sondażu dla Wirtualnej Polski jedynie 4,5 proc. głosów jako potencjalny następca Jarosława Kaczyńskiego. Dalej znaleźli się Tobiasz Bocheński z 2,7 proc. i Dominik Tarczyński z 2,4 proc. Obaj to jednak młodzi politycy i z czasem ich pozycja może rosnąć.

Szczególnie, że "stara gwardia PiS" tj. Jacek Sasin i Beata Szydło zanotowali dużo słabsze wyniki. Były szef MAP jedynie 0,6 proc. a była premier i obecna europosłanka jedynie 0,1 proc. Wśród możliwych odpowiedzi był również Patryk Jaki, ale jego nie wskazał żaden z badanych.

Co ciekawe, 2,3 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "inny kandydat". Jednocześnie 31,1 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 2-4 stycznia 2026 roku metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Kaczyński wyhodował sobie potężnego konkurenta na prawicy! Idą łeb w łeb [SONDA…
CZARNECKI: KACZYŃSKI LUBI MUSZTROWAĆ.
QUIZ. Jarosław Kaczyński - ile o nim wiesz? Prezes PiS potrafi zaskoczyć!
Pytanie 1 z 10
Którego chłopca zagrał Jarosław Kaczyński w filmie „O dwóch takich, co ukradli księżyc”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
PIS