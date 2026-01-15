Kaczyński wyhodował sobie potężnego konkurenta na prawicy! Idą łeb w łeb [SONDAŻ]

Sondaż wykonany dla "Super Expressu" wskazuje, że zarówno Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki są postrzegani jaki liderzy prawicy.

Eksperci komentujący wyniki badana podkreślają, że Nawrocki pełni rolę "spinacza" prawicowych środowisk.

Chociaż prezydent ma silną pozycję polityczną, nie wiadomo, czy w przyszłości stanie na czele któregoś z ugrupowań.

Kto jest liderem polskiej prawicy?

PiS przestało być monopolistą na prawej stronie sceny politycznej. Partia czuje na plecach oddech Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Ankietowani przez Instytut Badań Pollster mogli wybrać lidera prawicy spośród czterech nazwisk. Najwięcej (i tyle samo) wskazań – po 41 proc. – otrzymali Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki.

– Prezydent ze względów formalnych nie może być liderem politycznym w dosłownym znaczeniu. Natomiast może być patronem ugrupowań prawicowych. Jako głowa państwa może się angażować w różne inicjatywy jak pakt senacki – ocenia politolog z UW, prof. Bartłomiej Biskup. – Skoro jest postrzegany jako lider, to widocznie nadszedł czas na zmianę warty. Niewykluczone, że prezydent stanie kiedyś na czele jakiegoś ugrupowania. Na razie Karol Nawrocki buduje swoją pozycję polityczną, ale nie wiadomo, co będzie za pięć albo dziesięć lat – dodaje.

Ważna rola prezydenta

– Karol Nawrocki ma dziś duży wpływ na PiS. Partia jest zależna od jego decyzji, ponieważ prezydent może np. wetować ustawy – zauważa dr Sergiusz Trzeciak, autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”. – Za wcześnie jest jednak, aby mówić, że Nawrocki stanie na czele któregoś ugrupowania – ocenia Trzeciak, dodając, że prezydent jest ojcem chrzestnym inicjatyw prawicowych, takich jak pakt senacki i taką powinien przyjąć polityczną rolę - spinacza środowisk.

W sondażu na kolejnych miejscach znaleźli się: lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - z 9 proc. oraz jeden z szefów Konfederacji Sławomir Mentzen (40 l.), który miał 7 proc. wskazań. Dwa proc. respondentów wskazało kogoś spoza tej listy. Badanie przeprowadzono w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.

