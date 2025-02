Cyfryzacja w Polsce: kiedyś trzy tygodnie, dziś kilkanaście miesięcy. Co poszło nie tak?

Karol Nawrocki został kandydatem na prezydenta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Nawrocki to szef IPN, który z wykształcenia jest historykiem - ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, a od 2013 roku jest doktorem nauk humanistycznych. Skończył też studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku International MBA in Strategy, Programme and Project Management.

Prywatnie to mąż Marty Nawrockiej i ojciec trójki dzieci, dorosłego już Daniela, oraz dwojga młodszych: 14-letniego Antka, który jest młodym piłkarzem i 6-letniej Kasi. Najstarszy z rodzeństwa przemawiał nawet w czasie prezentacji ojca, co ciekawe młody Nawrocki to od niedawna radny dzielnicy Siedlce w Gdańsku.

Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta z poparciem PiS

Kandydatura Karola Nawrockiego wzbudziła zainteresowanie politykiem w sieci. W czasie prezentacji kandydata w Krakowie (w niedzielę 24 listopada 2024 roku) prof. Andrzej Nowak, przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Poparcia Kandydata na Urząd Prezydenta RP doktora Karola Nawrockiego ogłosił, że Komitet rekomenduje Nawrockiego na obywatelskiego kandydata na prezydenta.

Obywatelski komitet poparcia Karola Nawrockiego

Niżej listy osób, które znalazły się w obywatelskim komitecie poparcia Nawrockiego. Aktualnie (28 lutego 2025) lista ta zawiera ponad 1000 osób. Można tam znaleźć bardzo znane nazwiska nie tylko ze świata nauki czy polityki, ale też mediów, kultury czy sportu. I tak w komitecie poparcia Karola Nawrockiego znaleźli się m.in:

Piotr Baron, jazzman, menadżer kultury, a prywatnie ojciec Aleksandra Barona, czyli męża Sandry Kubickiej

Sławomir Cenckiewicz, historyk, publicysta

Anna Chodakowska, aktorka

Marek Citko, sportowiec, piłkarz i były reprezentant Polski

Krzysztof Czabański, były przewodniczący Radu Mediów Narodowych

Ewa Dałkowska, aktorka znana m.in. z "Komedii małżeńskiej"

Genowefa Grabowska, polityk

Jerzy Grunwald, piosenkarz, kompozytor

Andrzej Gwiazda i jego żona Joanna Duda-Gwiazda, opozycjoniści z okresu PRL

Anna Fotyga, polityk

Jerzy Jachowicz, dziennikarz

Gabriel Janowski, polityk

Marta Kaczyńska, bratanica prezesa PiS

Redbad Klynstra, aktor i reżyser

Elżbieta Kruk, była posłanka

Halina Łabonarska, aktorka znana z "Korony królów"

Sławomir Łosowski, muzyk i założyciel Kombi

Andrzej Mastalerz, aktor

Ryszard Mróz, aktor

Piotr Naimski, polityk

Jan Pospieszalski, dziennikarz, muzyk

Jacek Saryusz-Wolski, polityk

Bogusław Sonik, były polityk Platformy Obywatelskiej

Małgorzata Stasierska-Klimczak, aktorka

Krzysztof Wyszkowski, polityk

