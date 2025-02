Zełenski po fiasku rozmów z Trumpem: Ukraina potrzebuje sprawiedliwego pokoju

Zełenski o spotkaniu. Okoliczności nie są optymistyczne

„Dziękuję Ameryko, dziękuję za twoje wsparcie, dziękuję za tę wizytę. Dziękuję @POTUS (prezydentowi USA), Kongresowi i narodowi amerykańskiemu. Ukraina potrzebuje sprawiedliwego i trwałego pokoju. I właśnie na to pracujemy” – napisał Zełenski na platformie X.

Macron o sporze Trumpa i Zełenskiego: trzeba szanować tych, którzy walczyli od początku

Prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując w piątek gwałtowny spór między prezydentami USA i Ukrainy, Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, oświadczył, że agresorem jest Rosja, a ofiarą napaści - Ukraina, i że "należy szanować tych, którzy walczą od początku".

"Jest agresor, którym jest Rosja, i jest naród, który został zaatakowany i to jest Ukraina" - powiedział Macron podczas wizyty w Portugalii. "Wszyscy mieliśmy rację, pomagając Ukrainie i nakładając sankcje na Rosję przed trzema laty, jak i kontynuując to teraz. Kiedy mówię - my, to chodzi o Stany Zjednoczone, Europejczyków, Kanadyjczyków, wielu innych" - powiedział francuski prezydent.

"Trzeba dziękować tym, którzy pomogli, i szanować tych, którzy walczą od początku o swą godność, niepodległość, o swoje dzieci i o bezpieczeństwo Europy" - dodał.

"To proste rzeczy, ale dobrze je w takim momencie przypomnieć" - powiedział Macron.

Podczas spotkania Trumpa z Zełenskim w Białym Domu doszło do gwałtownego sporu między przywódcami. Odłożono następnie podpisanie dwustronnego amerykańsko-ukraińskiego porozumienia o minerałach, które prezydenci mieli podpisać; miał być to najważniejszy punkt wizyty Zełenskiego.

Zełenski opuścił Biały Dom. Trump w mediach społecznościowych zamieścił komentarz, w którym wezwał ukraińskiego prezydenta do powrotu "kiedy będzie gotowy na pokój". Zarzucił mu też brak szacunku dla Stanów Zjednoczonych.

