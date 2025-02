Ile Karol Nawrocki zarabia w IPN? Czy opłaca mu się zmiana na uposażenie prezydenckie?

to on walczy o prezydenturę

Wynagrodzenie prezesa IPN reguluje prawo i zależy ona od tzw. kwoty bazowej – to podstawa ustalania pensji najważniejszych osób w państwie. Obecnie kwota bazowa wynosi 1789 zł i 42 gr. Jednak wynagrodzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tak jak w przypadku innych osób na kierowniczych stanowiskach państwowych, jest określane za pomocą tzw. mnożnikowych systemów wynagrodzeń. Mnożniki kwoty bazowej, według których określa się wysokość głównego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego osób piastujących kierownicze stanowiska państwowe, są publikowane w prezydenckich rozporządzeniach. Obecnie mnożniki wynoszą 7,84 i 2,10.

Według wyliczeń portalu Interia.pl (których dokonano niedługo po uzyskaniu przez niego nominacji) pensja prezesa IPN składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co oznacza, że na zajmowanym obecnie stanowisku Karol Nawrocki mógł liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 14 029 zł. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 3 757 zł brutto. Innymi słowy, razem co miesiąc na jego konto wpływało niemal 18 tys. zł brutto. Jednak od 1 stycznia 2025 r. prezes IPN otrzymał podwyżkę. Rząd Donalda Tuska zdecydował o podwyższeniu kwoty bazowej do 1 878 zł i 89 gr. To oznacza, że od nowego roku pensja Karola Nawrockiego wzrosła do 18 676 zł i 17 gr, czyli o prawie 890 zł brutto miesięcznie.

Jeśli Karol Nawrocki wygrałby wybory prezydenckie, to będzie zarabiał więcej. Pensja głowy państwa obecnie wynosi ok. 26,2 tys. zł brutto (bez dodatku za staż). Trzeba jednak dodać, że w takim wariancie jego małżonka musiałaby zrezygnować z pracy zawodowej (pani Marta jest funkcjonariuszką w Krajowej Administracji Skarbowej).

