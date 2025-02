Dlaczego Mentzen wyprzedził Nawrockiego? Sensacyjny sondaż pod lupą eksperta

– Trend był widoczny już od przełomu stycznia i lutego – Mentzen rósł, a Nawrocki stał w miejscu. Jednak dotychczas różnica między nimi wynosiła 5 do 10 punktów procentowych na korzyść Nawrockiego. To pierwszy sondaż, który tak radykalnie zmienia układ sił, ale potrzeba kolejnych badań, by potwierdzić, że to trwała tendencja – mówi prof. Dudek.

– Warto spojrzeć na dynamikę – Mentzen osiągnął w tym badaniu niemal 19 proc., ale w poprzednich sondażach miał już 15-17 proc., więc jego wzrost jest stopniowy. Natomiast spadek Nawrockiego jest znacznie bardziej drastyczny. Jeśli kolejne badania potwierdzą ten wynik, to dla PiS oznacza poważny problem – podkreśla politolog.