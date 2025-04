Jesteśmy gotowi stworzyć rząd z Konfederacją i PSL

Obóz rządzący odlicza dni do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy (53 l.). Jeżeli jego miejsce zajmie Rafał Trzaskowski (53 l.) KO, Trzecia Droga i PSL nabiorą wiatru w żagle, jeżeli przegra sytuacja w obozie może być daleka od stabilności. Na ten drugi wariant mocno liczy PiS. Zdaniem Jacka Sasina to będzie dobry moment do przeciągnięcia na swoją stronę ludowców. - Formalnych rozmów z PSL-em nie ma, ale oczywiście dyskutujemy nieformalnie. W tym układzie parlamentarnym jestem sobie w stanie wyobrazić premiera z PSL, czy z Konfederacji. Jesteśmy gotowi by stworzyć z nimi rząd – mówi Jacek Sasin.

Konfederacja nie mówi "nie"

Co na to Sławomir Mentzen (39 l.)? - Z całą pewnością chciałbym rządu Konfederacji, a z kim by ten rząd był i na jakich warunkach, to jest trochę jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić – mówi kandydat na prezydenta. Mniej otwarci na współpracę jest PSL. - PiS zmarnowało ogromną szanse w 2015, kiedy rzeczywiście doły PSL były skłonne, żeby stworzyć taką koalicję. Teraz nie jest to możliwe – zastrzega Jarosław Rzepa (53 l.).

J. SASIN: TRZASKOWSKI ROBI USTAWKĘ A NIE DEBATĘ