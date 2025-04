i Autor: Wojciech Olkusnik/East News; Yury Kochetkov/Pool Photo via AP

ABW dostało listę Polaków, którzy sieją propagandę Putina! Wśród nich kandydat na prezydenta?!

Porażające wieści przynosi środowa "Gazeta Wyborcza", która dotarła do raportu komisja ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce, na czele której stoi generał Jarosław Stróżyk. Według dziennika doszło już do przekazania do ABW listy 25 nazwisk osób, które mają szerzyć propagandę Kremla w sieci w naszym kraju. Jakby tego było mało, dziennik podaje kilka nazwisk, które rzekomo znalazły się na dokumencie. Nie jest wykluczone, że wśród nich ma być m.in. jeden z kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich!