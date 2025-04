Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, w rozmowie z tygodnikiem „Polityka” wyraził swoje zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją międzynarodową Polski i całej Unii Europejskiej. W obszernym wywiadzie, który ukazał się w najnowszym numerze tygodnika, odniósł się do zmian, jakie zaszły na arenie międzynarodowej w ciągu ostatniej dekady, wskazując na rosnące zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa Europy. Sikorski zapowiedział, że szczegółowo odniesie się do tej kwestii podczas swojego expose w Sejmie, zaplanowanego na 23 kwietnia. Już teraz jednak zarysował pesymistyczny obraz sytuacji, porównując ją do tej sprzed 10 lat, kiedy sam wygłaszał podobne przemówienie.

Sikorski o Rosji: „Nie była jeszcze jednoznacznym wrogiem”

Minister podkreślił, że obecna sytuacja jest znacznie bardziej niebezpieczna i skomplikowana niż dekadę temu. Wskazał na szereg czynników, które przyczyniły się do pogorszenia klimatu międzynarodowego, w tym agresywną politykę Rosji, wzrost populizmu w Europie oraz napięcia w relacjach transatlantyckich. - Gdy 10 lat temu wygłaszałem expose, Wielka Brytania była w Unii, Rosja nie była jeszcze jednoznacznym wrogiem, Stany Zjednoczone sprzyjały integracji europejskiej, Chiny jeszcze nie prowadziły tak agresywnej dyplomacji, polityka europejska nie była aż tak targana populizmem. I nie było ryzyka, że Rosja przejmie zasoby ludzkie, przemysłowe, wojskowe Ukrainy na niekorzyść Europy. Świat nie idzie w dobrą stronę – ocenił Sikorski.

Nadzieja w Trumpie?

Sikorski wyraził nadzieję, że NATO, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, powrócą do polityki powstrzymywania Władimira Putina. Zaznaczył, że każda amerykańska administracja musi na nowo uczyć się Rosji, jednak dotychczasowe próby resetu w relacjach z Moskwą nie przyniosły pozytywnych rezultatów.

- Każda amerykańska administracja uczy się Rosji od nowa. Tylko na ten nowy reset ze strony Waszyngtonu nie ma pozytywnej odpowiedzi ze strony Moskwy, jest za to gra na czas. Pora więc powrócić do presji, do tworzenia bodźców i zachęt dla Putina, aby zechciał zejść ze ścieżki agresji. I mam nadzieję, że Donald Trump zrobi to niebawem w swoim niepowtarzalnym stylu. To znaczy przełoży wajchę tak, żeby Putin to odczuł– powiedział Sikorski.

Źródło: PAP

