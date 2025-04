Dwa miliony 300 tysięcy na zagraniczne loty posłów

Od początku tej kadencji Sejmu Paweł Kowal spędził 83 dni na zagranicznych podróżach. Aż 10 z nich w dalekiej Azji. Tydzień w koreańskim Seulu i tydzień w indyjskim New Delhi. Radosław Fogiel był za granicą 65 dni, w tym między innymi 3 razy w USA. To właśnie wyjazdy wspomnianych parlamentarzystów kosztowały też Kancelarię Sejmu najwięcej. W przypadku polityka KO to ponad 170 tysięcy złotych i 104 tysiące u polityka PiS. Podium sejmowych obieżyświatów zamyka Iwona Arent (57 l.), która między innymi dwukrotnie wybrała się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Łącznie posłowie odbyli 360 zagranicznych podróży. Zdecydowaną większość do krajów europejskich. Zdarzały się też jednak tak interesujące wyjazdy jak Wandy Nowickiej (69 l.) do Nowej Zelandii, Jana Dziedziczaka (44 l.) do Kenii, czy Patryka Gabriela (48 l.) do Egiptu.

Paweł Kowal, 26 podróży, koszt 171 902, min. Indie, Korea Pła

Radosław Fogiel, 17 podróży, koszt 104 549, min. USA, Kanada

Iwona Arent 11 podróży, koszt 76 244 PLN, min. Zjednoczone Emiraty Arabskie

