Kto organizuje debatę w Końskich? TVP wydała pilne oświadczenie

Coraz więcej chętnych do udziału w prezydenckiej debacie. Do Końskich jadą Biejat i Zandberg

To już nienawem

Kto organizuje debatę w Końskich?

TVP, TVN24 i Polsat News zapraszają na debatę w Końskich z udziałem Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Kto dokładnie weźmie udział w debacie - na ten moment nie wiemy. Do Końskich wybiera się m.in. Szymo Hołownia, który nie zgadza się, aby w debacie brało udział tylko dwóch kandydatów. Marszałek Sejmu napisałna platformie X - "Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie

Marszałek Sejmu skierował również pismo do władz TVP. Na platformie X opublikował odpowiedź, którą szef jego sztabu, Jacek Cichocki, otrzymał od Tomasza Syguta, dyrektora generalnego Telewizji Polskiej w likwidacji. Kierownictwo TVP twierdzi, że debatę organizują sztaby wyborcze dwóch kandydatów na urząd prezydenta (Trzaskowskiego i Nawrockiego) - pisze serwis dorzeczy.pl.

Pilne oświadczenie TVP

TVP wydała pilne oświadczenie, zaprzeczające, że jest organizatorem debaty: "Szanowni Państwo, nawiązując do słów Pana Krzysztofa Obratańskiego, burmistrza Końskich, informujemy, że Telewizja Polska nie jest najemcą hali sportowej w Końskich. Telewizja Polska nie finansuje dzisiejszej debaty w Końskich. Telewizja Polska nie jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia" - czytamy.

Wieczorny Express - Jakubiak Senyszyn