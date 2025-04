Karol Nawrocki zaapelował do Polaków! O co chodzi?

Trzaskowska rusza na Dolny Śląsk. Sensacyjne spotkania i płomienne przemówienia

Małgorzata Trzaskowska urządziła sobie trzydniowy maraton po Dolnym Śląsku, a jej kalendarz pękał w szwach od spotkań! Od Dzierżoniowa po Kruszynę, Trzaskowska odwiedzała rady kobiet, organizacje społeczne, a nawet koła gospodyń wiejskich. Co ją tam tak gnało? Wygląda na to, że postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, jak ważny jest głos kobiet w Polsce!

W Dzierżoniowie Trzaskowska spotkała się z lokalną Radą Kobiet i od razu przeszła do konkretów. "Chcę, żeby nam kobietom było lżej!" – grzmiała, obiecując wsparcie i wspólne działanie. Czyżby szykowała się rewolucja? W Świdnicy z kolei rozmawiała o edukacji i zdrowiu psychicznym dzieci, a we Wrocławiu o nowoczesnej profilaktyce. Wygląda na to, że Trzaskowska ma plan na Dolny Śląsk i nie zamierza się zatrzymywać!

Kulisy wizyty: Od młyna po stajnię, czyli Trzaskowska wszędzie!

Ale to nie wszystko! Małgorzata Trzaskowska znalazła czas na zwiedzanie lokalnych atrakcji. Odwiedziła rodzinny młyn w Skokowej, gdzie zapoznała się z procesem produkcji mąki, a także stajnię w Kaszycach Wielkich, gdzie rozmawiała o jeździeckiej pasji i walce z chorobą. Czyżby Trzaskowska chciała pokazać, że wspiera lokalną przedsiębiorczość i tradycję? W Bolesławcu podziwiała pracę rzemieślników w Zakładach Ceramicznych, a w Trzebnicy i Kruszynie tworzyła świąteczne ozdoby z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich.

Trzaskowska grzmi: "Kobiety, pokażmy na co nas stać!"

Na zakończenie swojej wizyty Trzaskowska wystosowała płomienne przesłanie do kobiet z Dolnego Śląska: "Kobiety na Dolnym Śląsku udowadniają, że jedność, determinacja i wzajemne zrozumienie to filary, na których warto budować przyszłość Polski!" Czyżby Trzaskowska szykowała się do kolejnej walki o prawa kobiet? Jedno jest pewne – na Dolnym Śląsku zrobiło się gorąco!

