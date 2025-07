Adrian Zandberg spotkał się z Karolem Nawrockim! O czym rozmawiali?

Adrian Zandberg podkreślił, że pomimo różnic ideologicznych z Karolem Nawrockim w wielu kwestiach, takich jak prawa kobiet, istnieją sprawy wymagające natychmiastowej interwencji. Jedną z nich jest asystencja osobista i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

- Zasadniczo różnimy się z panem Karolem Nawrockim w wielu sprawach, na przykład prawach kobiet, ale są sprawy 'tu i teraz', które nie mogą czekać. I jedną z nich jest asystencja osobista i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Rozmawialiśmy o tym nabrzmiałym problemie – powiedział polityk Razem.

Adrian Zandberg skrytykował obecny stan rzeczy, w którym opieka nad osobami niepełnosprawnymi jest w dużej mierze przerzucana na rodziny.

- Dziś w Polsce jest tak, że przyzwyczailiśmy się do tego, że opieka nad osobami niepełnosprawnymi jest zrzucana przez państwo na rodzinę. Państwo nie wywiązuje się w uczciwy sposób z konstytucyjnych zobowiązań – tłumaczył Zandberg, wyrażając nadzieję na szybkie zajęcie się tą sprawą przez parlament.

Kolejnym tematem rozmów była polityka mieszkaniowa. Zandberg wyraził obawy związane z potencjalnym wprowadzeniem do Polski instytucji REIT-ów (Real Estate Investment Trusts), argumentując, że mogłyby one doprowadzić do wzrostu cen mieszkań i utrudnić dostęp do nich młodym obywatelom.

- Rozmawialiśmy też o mieszkaniach i polityce mieszkaniowej. Jest duży nacisk na to, żeby do Polski sprowadzić instytucje REIT-ów, które tylko nadmuchałyby ceny mieszkań i uczyniły je jeszcze bardziej niedostępnymi dla młodych obywateli – zaznaczył.

Zandberg odniósł się również do dominującej pozycji dwóch największych partii politycznych w Polsce.

- Ci dwaj starsi panowie [Donald Tusk i Jarosław Kaczyński - przyp red.] powinni wziąć się za rączki i razem odejść na emeryturę. Mamy tak, że ci, co głosują na Platformę głosują na nią, bo nienawidzą PiS, a wyborcy PiS w większości nienawidzą Platformy, a nie kochają PiS – mówił.

Przewodniczący Razem zauważył rosnącą świadomość polaryzacji wśród młodszych wyborców, którzy poszukują alternatywnych opcji politycznych. Zastrzegł jednak, że nie dąży do zastąpienia jednego duopolu innym.

- Nie chcę, żeby jeden duopol został zastąpiony przez drugi, równie toksyczny – podkreślił Zandberg.

