Kto najwięcej zyskał na funduszach UE w Polsce? Sondaż pokazuje, co myślą Polacy

Największa część Polaków uważa, że to politycy i ich otoczenie najmocniej zyskali na funduszach unijnych, a na drugim miejscu są samorządy terytorialne i regiony.

Zaledwie 4,5 proc. ankietowanych uznało, że zwykli obywatele odnieśli największe korzyści z funduszy UE, co wskazuje na przekonanie o nierównomiernej dystrybucji zysków.

Występują znaczące różnice w opiniach zależne od preferencji politycznych

Analiza danych zebranych przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski ujawnia, jak Polacy oceniają dystrybucję korzyści z funduszy Unii Europejskiej w ciągu minionych dwudziestu lat. Najliczniejsza grupa respondentów, łącznie 32,4 proc., jest zdania, że to politycy oraz ich kręgi najmocniej profitowali z unijnego wsparcia. Nieznacznie mniej osób, bo 29,4 proc. uczestników badania, wskazało na samorządy terytorialne i regiony jako głównych beneficjentów.

Na trzeciej pozycji, z wynikiem 17,4 proc. wskazań, uplasowali się rolnicy. Znacznie rzadziej respondenci wymieniali jako kluczowych beneficjentów duże przedsiębiorstwa i korporacje, na które wskazało 9,3 proc. badanych. Co ciekawe, zaledwie 4,5 proc. ankietowanych uznało, że to zwykli obywatele odnieśli największe korzyści z napływu środków unijnych. Odpowiedź „nikt szczególnie” wybrało 5 proc. uczestników sondażu, a 2 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Podziały wśród elektoratu

Szczegółowa analiza danych ujawnia znaczące rozbieżności w postrzeganiu beneficjentów funduszy unijnych, ściśle powiązane z preferencjami politycznymi respondentów.

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej, największa część, bo 42 proc., jest przekonana, że to samorządy oraz regiony odniosły największe korzyści ze środków europejskich. W tej samej grupie, drugie miejsce zajęli rolnicy z wynikiem 27 proc., natomiast politycy i ich otoczenie uzyskali 14 proc. wskazań. Zwykli obywatele zostali wymienieni przez 12 proc. zwolenników aktualnej władzy.

Diametralnie odmienna optyka charakteryzuje elektorat opozycyjny. W tej grupie, aż 41 proc. badanych uważa, że to politycy i ich kręgi byli głównymi beneficjentami unijnych dotacji. Samorządy terytorialne wskazało 25 proc. wyborców opozycji, a duże firmy i korporacje – 15 proc. Zauważalnym faktem jest, że żaden z respondentów w tej kategorii nie wskazał „zwykłych obywateli” jako tych, którzy najbardziej zyskali na wsparciu z UE w ciągu ostatnich dwóch dekad.

W segmencie zdefiniowanym jako „pozostali wyborcy”, tendencja jest podobna. Dominują politycy i ich otoczenie, wskazani przez rekordowe 46 proc. ankietowanych. Samorządy i regiony uzyskały w tej grupie 16 proc. poparcia, duże przedsiębiorstwa 12 proc., a odpowiedź „nikt szczególnie” wybrało 10 proc. respondentów.

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