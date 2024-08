Kto kandydatem na prezydenta PiS? Wiemy już, kto zdecyduje w tej sprawie

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

O co chodzi?

Nowy gracz w rządzie? Gawkowki zdradza co zaproponował Zandbergowi!

Oferta nie do odrzucenia?

Urszula Pasławska: Zachęcam by Lewica zajęła się realizacją umowy koalicyjnej

Specjalny zespół zdecyduje

W Prawie i Sprawiedliwości od dłuższego czasu trwa proces wyłaniania kandydata ugrupowania, który zawalczy o najważniejszy urząd w kraju w przyszłorocznych wyborach. Wyborem kandydata zajmuje się specjalny zespół, na czele którego stoi Kaczyński. Z informacji PAP wynika, że w skład zespołu wchodzą także szef klubu Błaszczak, była marszałek Sejmu Witek, były szef dyplomacji Rau oraz sekretarz generalny PiS Milowański. Formalnie ostateczną decyzję podejmie kierownictwo partii. – Zespół przeprowadził już pierwszą część badań, które mają pomóc przy wyborze kandydata. Są one analizowane, cały czas trwają też rozmowy z kandydatami – powiedział PAP jeden z polityków PiS.

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę, a Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r. Na liście potencjalnych kandydatów z ramienia PiS są m. in. b. premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki, były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, prezes IPN Karol Nawrocki, a także b. wojewoda zachodniopomorski, a obecnie poseł PiS Zbigniew Bogucki czy europoseł i były kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński.

KOGO WYSTAWI PIS? Długosz: Kaczyński chce Dudę 2.0! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kto zawalczy o urząd prezydenta?

Według źródeł PAP obecnie największe szanse na nominacje mają Bogucki oraz Nawrocki. Niektórzy w PiS pytani, czy przedstawienie kandydata na prezydenta nastąpi w Święto Niepodległości 11 listopada, zaznaczają, że nie jest to sztywny termin. – Pojawiał się w wewnętrznych dyskusjach ze względu na symboliczną datę związaną z Andrzejem Dudą. Ale to nie jest tak, że to jakiś deadline – przyznał jeden z polityków.

Inny z działaczy dodaje, że jego zdaniem, jeśli kandydat zostanie wyłoniony wcześniej, to nie ma co czekać z jego ogłaszaniem. – Lepiej wcześniej zacząć kampanię; niech jeździ i się promuje – ocenił. – Ogłoszenie kandydata na pewno nastąpi pomiędzy druga połową października, a pierwszą częścią listopada – dodał polityk.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński: