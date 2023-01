Ksiądz zachwalał Kaczyńskiego! „Bądźmy dumni z naszego prezesa”

Ksiądz chwali Jarosława Kaczyńskiego

Ksiądz Tadeusz Faryś z diecezji świdnickiej był obecny na spotkaniu opłatkowo-noworocznym polityków i działaczy PiS, które odbyło się 15 stycznia w Zamku Książęcym w Oleśnicy. Na miejscu były ibecne między innymi europosłanki Anna Zalewska i Beata Kempa oraz posłowie Paweł Hreniak, Jacek Świat i Mirosława Stachowiak-Różecka. Duchowny zabrał głos, a w swojej wypowiedzi bardzo pochlebnie wypowiadał się o Jarosławie Kaczyńskim. - Bądźmy dumni z naszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego! Jeśli jesteście zgodni, oklaski dla niego. To wielki człowiek – stwierdził duchowny a jego słowa zostały nagrodzone brawami.. - Prawo i Sprawiedliwość, to są święte słowa! Niech nas niosą, to są skrzydła! To wielkość! To program, no z nieba nam spadł! – mówił dalej.

Kim jest Tadeusz Faryś?

Ksiądz Tadeusz Faryś był związany działaczami opozycji demokratycznej z Komitetu Obrony Robotników. Wspierał także „Solidarność” w Nowej Rudzie. Był misjonarzem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie spędził 12 lat. Przez długi czas pełnił posługę także w Belgii. Obecnie jest kapelanem „Solidarności” w Świdnicy oraz dyrektorem referatu misyjnego w Świdnickiej Kurii Biskupiej. Warto zaznaczyć, ze został także odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2021 roku.

