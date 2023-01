Ksiądz w Radiu Maryja o problemach psychicznych młodzieży. „Odsunęli się od Kościoła”

Radio Maryja często porusza na swojej antenie tematy i problemy, które gnębią polskie społeczeństwo. W programie "Aktualności dnia" pojawił się ks. prof. Krzysztof Bielawny, który mówił, że w obecnych czasach przedstawia się Kościół jako wroga, co odsuwa młodych ludzi od wiary. - Młodzież już nie ma potrzeby chodzenia na katechezę, przyjęcia księdza po kolędzie. Bo po co? Co może mi dać? Obecnie Kościół przedstawiany jako wróg numer jeden całego społeczeństwa, a właśnie Kościół dał nam początek państwowości – mówił w Radiu Maryja. Duchowny uważa, iż przyczyną problemów psychicznych młodzieży jest tak zwana cywilizacja śmierci, demoralizacja i odarcie z niewinności. Zwrócił uwagę na przepełnione szpitale psychiatryczne, co tłumaczy „odsunięciem się od Kościoła” młodych ludzi.

Ksiądz w Radiu Maryja o ciąży

Ksiądz Krzysztof Bielawny powiedział także, czemu jego zdaniem coraz mniej kobiet decyduje się na macierzyństwo. Według niego kobiety z natury pragną potomstwa, a potrzeba wychowywania dzieci jest w nich bardzo silna. Teraz jednak wiele kobiet nie chce mieć dzieci, za co wini laicyzację społeczeństwa. - Kto dzisiaj mówi, że kobieta jest w stanie błogosławionym? Nikt. Kobieta jest w ciąży, a coś, co mi ciąży, to trzeba się tego pozbyć, czyli ciężaru. To jest gra słów, pojęć, które zostały nam w jakiś sposób zaaplikowane i to przyjęliśmy. Stan błogosławiony to jest stan Boży, a dzisiaj stanu Bożego nikt nie chce. Odrzuciliśmy Pana Boga – wyjaśnił ksiądz Krzysztof Bielawny.

