Rydzyk dostał od ministerstwa 700 tys. zł! Cel powala

Tadeusz Rydzyk to bardzo przedsiębiorczy człowiek, który działa na wielu frontach, jednak jego najbardziej znanymi polami działania jest Radio Maryja i TV Trwam. Ta ostatnia dostała spory zastrzyk gotówki wprost od Ministerstwa Obrony Narodowej, które aktywnie prowadzi akcję promującą nowy system rekrutacji do wojska. Wychodzi na to, ze chcą werbować nawet widzów TV Trwam! Jak dowiedział się senator Krzysztof Brejza, za reklamy na antenie tej stacji zapłacono 720 tys. zł. - Informuję, że w 2022 r. MON zawarł umowę z Fundacją Lux Veritatis na emisję na antenie TV 40 odcinków programu "Zostań żołnierzem RP", promującego służbę w Wojsku Polskim. Celem programu było zachęcenie kandydatów do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego – czytamy w oficjalnym piśmie. Koszt jednego odcinka 18 tys. zł, co według opinii MON, nie jest wygórowaną sumą jeśli chodzi o emisję w telewizji. Co ciekawe jednak, TV Trwam nie cieszy się dużą popularnością. Jak podaje portal Wirtualne Media, w czerwcu 2022 roku stację oglądało około 32 tys. widzów, a TV Trwam miało 0,52 proc. udziałów w rynku. Nie da się także ukryć, ze widzowie stacji są raczej w podeszłym wieku i raczej nie po drodze im do wojska…

Odpowiedź na interwencję senatorską - ponad 700 tys. zł MON przelało do imperium T. Rydzyka. Pieniądze miały służyć promocji wstąpienia do Wojska Polskiego - problemem jest marginalny zasięg TV T. Rydzyka…https://t.co/cRBHoo9V6T pic.twitter.com/aTq3VsyFDW— Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) January 25, 2023