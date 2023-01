Polska złożyła wniosek o przekazanie czołgów Ukrainie. Niemcy muszą zdecydować

Afera po wypowiedzi Sikorskiego o Ukrainie. Poseł PO grzmi: To jest kompromitacja!

Przekazanie czołgów Ukrainie nastręcza sporo problemów. 20 stycznia odbyło się spotkanie w amerykańskiej bazie Ramstein, na którym spotkali się przedstawiciele grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Niestety, nie zapadły żadne decyzje. 23 stycznia zaś strona niemiecka stwierdziła, że Polska nie zadała pytania w sprawie czołgów, a Niemcy nie chcą stawać na przeszkodzie. W odpowiedzi został złożony odpowiedni wniosek. - Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy – napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polska chce przekazać Ukrainie 14 czołgów. Poza tym na podobny ruch chcą się zdecydować także Fundlandia i Dania. Teraz wiele zależy od decyzji Niemiec, jednak premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, ze nawet jeśli te nie wyrażą zgody, Polska przekaże leopardy dla naszego sąsiada w ramach małej koalicji z innymi krajami.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023