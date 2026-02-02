KSeF ruszył i… problem. Mentzen wyśmiewa rząd po wpadce

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-02-02 15:31

Czy państwowy system e-faktur naprawdę działa „bez zakłóceń”? Wpis ministra finansów szybko zderzył się z rzeczywistością. Po kilku godzinach od jego optymistycznych deklaracji pojawiły się problemy z logowaniem. Głos w sprawie zabrał Sławomir Mentzen, który nie zostawił na rządzie suchej nitki.

Sławomir Mentzen

i

Autor: ART SERVICE/Super Express Sławomir Mentzen

Rano sukces, po południu problemy. Co stało się z KSeF?

W poniedziałek przed godziną 10:00 minister finansów Andrzej Domański poinformował w mediach społecznościowych, że Krajowy System e-Faktur działa „świetnie i bez zakłóceń”.

Kilka godzin później resort finansów wydał jednak komunikat o problemach z Profilem Zaufanym. Użytkownicy zgłaszali brak możliwości logowania do KSeF, co w praktyce uniemożliwiało wystawianie i odbieranie faktur. Dla wielu firm oznaczało to realne utrudnienia w codziennej pracy.

Mentzen przypomina swoje ostrzeżenia

Czarzasty wprost o Nagrodzie Nobla dla Trumpa. Nie gryzł się w język!

Na platformie X opublikował wpis, w którym zderzył ze sobą dwa komunikaty. Poranny, triumfalny tweet ministra finansów o świetnie działającym KSeF oraz popołudniową informację o awarii Profilu Zaufanego. Swój wpis podsumował Mentzen gorzką puentą, która stała się mottem krytyków systemu:

„Mówiliśmy, że tak będzie. Państwowe systemy mają ciągle awarie, a teraz jesteśmy od nich uzależnieni”.

Zdaniem Mentzena państwo najpierw narzuca skomplikowany obowiązek, a następnie nie potrafi zapewnić stabilności podstawowych narzędzi do jego realizacji. Awaria stała się koronnym dowodem w narracji Konfederacji o niewydolności aparatu państwowego, który nie radzi sobie z cyfryzacją i przerzuca koszty swoich błędów na przedsiębiorców.

KSeF działał, ale był niedostępny. Gdzie leżał prawdziwy problem?

Warto w tym miejscu doprecyzować kluczową kwestię techniczną. Wbrew pozorom, sam Krajowy System e-Faktur nie uległ awarii. Jego rdzeń, czyli infrastruktura odpowiedzialna za przetwarzanie i przechowywanie faktur, działała poprawnie. Problemem okazał się zewnętrzny, ale kluczowy komponent, od którego zależy dostęp do niemal całej e-administracji w Polsce. 

Co dokładnie przestało działać?

  • Profil Zaufany: Główna metoda uwierzytelniania obywateli w systemach publicznych.
  • Węzeł Krajowy (login.gov.pl): Infrastruktura pośrednicząca w procesie logowania.
  • Systemy tożsamości cyfrowej: Cały ekosystem odpowiedzialny za potwierdzanie, kim jest użytkownik próbujący uzyskać dostęp.

W praktyce oznaczało to, że system KSeF był gotowy do pracy, ale „drzwi” do niego zostały zatrzaśnięte. Przedsiębiorcy nie mogli udowodnić systemowi swojej tożsamości, a co za tym idzie – nie mogli z niego korzystać. Ten paradoks – działający, lecz niedostępny system – stał się wodą na młyn dla krytyków, którzy argumentują, że niezawodność całego rozwiązania jest tak silna, jak jego najsłabsze ogniwo. A tym w poniedziałek okazał się właśnie Profil Zaufany.

Polityczna burza i kryzys wizerunkowy rządu

Dla Sławomira Mentzena i Konfederacji poniedziałkowa awaria KSeF była podręcznikowym przykładem sytuacji, którą można wykorzystać politycznie. Rząd ogłosił sukces, by chwilę później zaliczyć kompromitującą wpadkę, która bezpośrednio dotknęła tysiące aktywnych zawodowo Polaków. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne wpisy przedsiębiorców skarżących się na utrudnienia w korzystaniu z KSeF.

Poniżej galeria zdjęć: Sławomir Mentzen na zakupach w galerii

Sławomir Mentzen na zakupach w galerii
38 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Prof. Markowski
Sonda
Jak oceniasz działalność Sławomira Mentzena?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR MENTZEN