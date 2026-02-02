Prof. Radosław Markowski: To już nie Ameryka tylko Trumpistan 

Piotr Margielewski
2026-02-02 14:33

Profesor Radosław Markowski gościł w "Expressie Biedrzyckiej" w poniedziałek 2 lutego 2026 roku. Prowadząca rozmowę Kamila Biedrzycka dopytywała go m.in. o sytuację, jaka obecnie panuje w Ameryce. Członek Polskiej Akademii Nauk przekonywał, że "Trump na najniższe poparcie dla prezydentów w historii". Markowski mówił też o naszym kraju. Stwierdził np., że "Putin nie mógłby wymyślić dla siebie nic lepszego niż Grzegorz Braun". Zobaczcie całą rozmowę!

Express Biedrzyckiej - Prof. Markowski
