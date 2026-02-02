Duda mocno o pośle PiS

Napięcie na linii były prezydent – część obozu Prawa i Sprawiedliwości znów rośnie. Tym razem iskrą zapalną okazały się słowa posła Dariusza Stefaniuka, który wprost zarzucił Andrzejowi Dudzie, że zawetowanie ustawy medialnej, znanej jako „lex TVN”, odbyło się na polecenie amerykańskiej dyplomacji. - Andrzej Duda by tego nie zrobił, gdyby Mosbacher do niego nie zadzwoniła. On by się na to nie zgodził. Mówmy wprost: ambasador amerykański zadzwonił do polskiego prezydenta – przekonywał poseł PiS, odnosząc się do Georgette Mosbacher, która pełniła funkcję ambasador USA w Polsce w czasie, gdy procedowano ustawę.

Zobacz: Minister Żurek złapany na gorącym uczynku! Przyjął surowy mandat! "Nie ma świętych krów"

Były prezydent, zapytany o tę wypowiedź w programie Kanał Zero, wyraźnie nie krył irytacji, w mocnych słowach odpowiadając bezpardonowo:

- Panie redaktorze, nie będę komentował słów gościa, który nie ma pojęcia o poważnej polityce. Przepraszam z całym szacunkiem. Nie ma pojęcia i nie wiem, kto mu opowiedział takie historie, ani gdzie mu się to śniło, gdzie on opowiada. Nie zajmujmy się ludźmi, którzy są żenujący – odparł stanowczo Andrzej Duda, jednoznacznie odcinając się od insynuacji posła.

Duda a kondycja PiS

Były prezydent odniósł się również do aktualnej sytuacji politycznej i notowań swojej byłej formacji. Mimo niedawnego zwycięstwa w wyborach prezydenckich, PiS wciąż nie jest w stanie w sondażach wyprzedzić Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Dudy, przyczyna leży wewnątrz partii. – PiS zajmuje się w tej chwili sobą, a nie poważnymi sprawami, które interesują tak naprawdę obywateli, czyli dotyczą ich codziennego życia, ich codziennych trosk i to jest tego wynik – ocenił.

Sprawdź: Znany poseł ruszył z interwencją na komisariat policji. Chodzi o 6-letniego Nachta

Dodał jednak, patrząc na kalendarz polityczny, że partia Jarosława Kaczyńskiego ma pewien komfort czasowy. – Ale też taka jest prawda i mówiąc trochę cynicznie, że dzisiaj ma ten komfort, że do najbliższych wyborów parlamentarnych jest prawie 2 lata i może na razie się zajmować sam sobą. Pytanie – jak długo będzie to robił – stwierdził. Według niego Prawo i Sprawiedliwość powinno skupić się na realizacji swojego programu, a nie na reagowaniu na działania mniejszych, skrajnych ugrupowań, jak formacja Grzegorza Brauna. – Powtarzam to jeszcze raz, uważam że jest to ich wielki błąd, że w ogóle się do tego odnoszą, bo są wielką partią polityczną, która ma swoją wielką historię, mimo bzdur opowiadanych przez obecnie rządzących – podsumował Duda.

Galeria poniżej: Duda po prezydenturze: "Żona nie chciała domu". Gdzie zamieszkał i dlaczego?

Sonda Czy Andrzej Duda powinien wrócić na scenę polityczną? Tak, koniecznie. Nie, to przesada. Nie mam zdania,