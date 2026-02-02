Marek Budzisz:

Marek Budzisz, to analityk i badacz przestrzeni postsowieckiej. Publicysta, senior fellow w Strategy & Future w poniedziałek 2 lutego był gościem w naszym "Porannym Ringu". W rozmowie z Karoliną Pajączkowską mówił m.in. o wojnie w Ukrainie. - Część ukraińskich żołnierzy będzie miała problem z dostosowaniem się do życia cywilnego. I to będą ludzie, którym po prostu trzeba będzie płacić za pozostawanie w służbie, bo w przeciwnym razie oni mogą zasilić np. struktury przestępcze - tłumaczył. Zobaczcie całą rozmowę z Markiem Budziszem!