Ks. Michał Olszewski zupełnie nie przypomina siebie. Pojawił się w sądzie bez koloratki

KK
2026-01-21 19:26

W środę 21 stycznia na ławie oskarżonych w sprawie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na Fundację Profeto zasiadł ksiądz Michał Olszewski, oraz dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Co ciekawe, ksiądz nie miał na sobie koloratki!

  • Ks. Michał Olszewski pojawił się w sądzie bez koloratki, co wzbudziło zainteresowanie.
  • Proces dotyczy przekazania Fundacji Profeto 66 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.
  • Obrona ks. Olszewskiego wnioskowała o umorzenie postępowania ze względu na stan zdrowia księdza.
  • Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na 28 stycznia.

Ksiądz Olszewski na sprawie sądowej. Nie miał koloratki!

W środę w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się  pierwsze posiedzenie dotyczące sprawy przekazania Fundacji Profeto ponad 66 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, mimo niespełnienia przez nią wymogów formalnych i merytorycznych. Na ławie oskarżonych zasiadł prezes fundacji ks. Michał Olszewski, a także byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ksiądz Olszewski pojawił się na sali rozpraw - co ciekawe - bez koloratki. W sieci nie brakuje zdjęć księdza Olszewskiego bez tego atrybutu kapłanów katolickich, ale z reguły pojawiają się przy koszuli. Tym razem ksiądz był w koszuli i marynarce, ale koloratki zabrakło.

Szczegóły procesu księdza Michała Olszewskiego

Posiedzenie trwało około sześciu godzin. Obrońcy oskarżonych składali wnioski o umorzenie postępowania sądowego, a także o jego zawieszenie i odroczenie. Zdaniem obrony bezprawnie wyznaczono ławników. Większość wniosków została odrzucona przez sędzię referenta Justynę Koskę-Janusz, która wyłączyła pod koniec posiedzenia jego jawność.

Powodem wyłączenia jawności było przedstawienie przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego informacji, że lekarze psychiatrzy rozpoznali u księdza Olszewskiego zaawansowane stadium zespołu pourazowego.

W sprawie powoływano się także na spór kierownictwa Prokuratury Krajowej rozpoczęty w styczniu 2024 roku, gdy ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził, że  powołanie Dariusza Barskiego na szefa Prokuratury Krajowej w 2022 roku było naruszeniem prawa. Obowiązki szefa PK przejął wtedy Jacek Bilewicz, a po rozstrzygnięciu konkursu w marcu 2024 roku objął je Dariusz Korneluk. W związku z tym obrona wnioskowała o umorzenie postępowania ze względu na "brak uprawnionego oskarżyciela".

Sąd będzie dalej procedował 28 stycznia. 

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Pilne! Policja weszła do siedziby KRS! To może zmienić wszystko w polskim sądow…
WIPLER MIAŻDŻY SĄDY I OPOWIADA DOWCIP | Poranny Ring
Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS!
Pytanie 1 z 14
Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ OLSZEWSKI