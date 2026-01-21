Ks. Michał Olszewski zupełnie nie przypomina siebie. Pojawił się w sądzie bez koloratki

Ks. Michał Olszewski pojawił się w sądzie bez koloratki, co wzbudziło zainteresowanie.

W środę w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie dotyczące sprawy przekazania Fundacji Profeto ponad 66 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, mimo niespełnienia przez nią wymogów formalnych i merytorycznych. Na ławie oskarżonych zasiadł prezes fundacji ks. Michał Olszewski, a także byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ksiądz Olszewski pojawił się na sali rozpraw - co ciekawe - bez koloratki. W sieci nie brakuje zdjęć księdza Olszewskiego bez tego atrybutu kapłanów katolickich, ale z reguły pojawiają się przy koszuli. Tym razem ksiądz był w koszuli i marynarce, ale koloratki zabrakło.

Szczegóły procesu księdza Michała Olszewskiego

Posiedzenie trwało około sześciu godzin. Obrońcy oskarżonych składali wnioski o umorzenie postępowania sądowego, a także o jego zawieszenie i odroczenie. Zdaniem obrony bezprawnie wyznaczono ławników. Większość wniosków została odrzucona przez sędzię referenta Justynę Koskę-Janusz, która wyłączyła pod koniec posiedzenia jego jawność.

Powodem wyłączenia jawności było przedstawienie przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego informacji, że lekarze psychiatrzy rozpoznali u księdza Olszewskiego zaawansowane stadium zespołu pourazowego.

W sprawie powoływano się także na spór kierownictwa Prokuratury Krajowej rozpoczęty w styczniu 2024 roku, gdy ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził, że powołanie Dariusza Barskiego na szefa Prokuratury Krajowej w 2022 roku było naruszeniem prawa. Obowiązki szefa PK przejął wtedy Jacek Bilewicz, a po rozstrzygnięciu konkursu w marcu 2024 roku objął je Dariusz Korneluk. W związku z tym obrona wnioskowała o umorzenie postępowania ze względu na "brak uprawnionego oskarżyciela".

Sąd będzie dalej procedował 28 stycznia.

