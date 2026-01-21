Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Davos! Biały Dom potwierdza

Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Davos.

Rozmowa odbyła się bez udziału mediów, szczegóły nieznane.

Trump planuje spotkania z sześcioma przywódcami, w tym z premierem Belgii, prezydentem Egiptu, sekretarzem generalnym NATO i prezydentem Ukrainy.

To pierwsze spotkanie Trumpa i Nawrockiego od wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Davos

Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego odbyło się bez udziału mediów. Dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi w ramach tzw. poolu, relacjonowali jedynie fakt samego spotkania. Zarówno Biały Dom, jak i Kancelaria Prezydenta, nie ujawniły dotychczas żadnych szczegółów dotyczących treści rozmowy.

Spotkanie Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego w Davos było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.

Spotkanie Trumpa z Nawrockim wpisuje się w serię zaplanowanych dwustronnych rozmów prezydenta USA z innymi światowymi przywódcami podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Donald Trump ma zaplanowane spotkania.

Donald Trump spotyka się z przywódcami w Davos

Jeszcze tego samego dnia, prezydent USA miał spotkać się z premierem Belgii Bartem De Weverem oraz prezydentem Egiptu Abdelem Fatahem el-Sisim. Początek spotkania z tym ostatnim odbył się przed kamerami. W kolejnych dniach Trump planuje również rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Tuż po swoim przemówieniu w Davos, prezydent USA spotkał się także z prezydentem Szwajcarii Guy Parmelinem. Davos, jako miejsce spotkań politycznych elit, staje się areną ważnych rozmów i negocjacji, kształtujących przyszłość świata.

TRUMP CHCE GRENLDANDII BY POWIĘKSZYĆ USA NA MAPIE!? WIELIŃSKI I RIGAMONTI ODKRYWAJĄ KARTY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.