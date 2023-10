Krzysztof Śmiszek, dr Małgorzata Bonikowska i prof. Sławomir Sowiński w „Expressie Biedrzyckiej”, Leszek Miller w „Sednie sprawy”

Kaczyński o opozycji: To grupa nieuków i leniuchów

W poniedziałek 9 października 2023 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.07 można obejrzeć kolejny już odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program istnieje na naszym redakcyjnym kanale już od dłuższego czasu. "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą w poniedziałek 9 października 2023 roku: Krzysztof Śmiszek - poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, dr Małgorzata Bonikowska - politolog, specjalistka ds. stosunków międzynarodowych oraz prof. Sławomir Sowiński - politolog i komentator polityczny. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie były premier, obecnie europoseł Leszek Miller. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.