i Autor: Super Express Kamila Biedrzycka

Krzysztof Kwiatkowski, dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene - Express Biedrzyckiej 8 maja

Już we czwartek, 8 maja gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej oraz dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka, Team Europe Direct. Program "Express Biedrzyckiej" do oglądania na stronie głównej Se.pl, naszym kanale na YouTube oraz na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zachęcamy do oglądania.