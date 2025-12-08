Krzysztof Gawkowski nie gryzł się w język! "Któż jak nie Karol Nawrocki powinien..."

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-08 22:06

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, wyraził swoje obawy w TVN24 dotyczące zrewidowanej strategii bezpieczeństwa USA, uznając ją za potencjalnie niebezpieczną dla Europy. W obliczu tych zmian polityk zaapelował o wzmocnienie europejskiej suwerenności technologicznej i wojskowej, a także podkreślił potrzebę reakcji ze strony polskiego prezydenta.

Gawkowski Nawrocki

i

Autor: Art Service/Super Express, Marek Kudelski/Super Express
  • Krzysztof Gawkowski zaniepokojony nową strategią USA, która może osłabić transatlantyckie partnerstwo.
  • Wicepremier wzywa Europę do budowania własnej suwerenności technologicznej i wojskowej.
  • Polska powinna działać w obliczu zmian, które stawiają większą odpowiedzialność za obronę na Europie.

Krzysztof Gawkowski, podczas programu "Fakty po Faktach" w TVN24, odniósł się do najnowszej rewizji strategii Stanów Zjednoczonych, która zdaniem polityka, przesuwa priorytety z Europy na Azję. Ta zmiana, jak zaznaczył, może osłabić dotychczasowe transatlantyckie partnerstwo. Wicepremier wyraził również sprzeciw wobec pojawiających się w dokumencie zapisów promujących wartości o charakterze nacjonalistycznym.

W odpowiedzi na te strategiczne zmiany, polityk podkreślił konieczność przyspieszenia budowy europejskiej suwerenności technologicznej i wojskowej. Argumentował, że nie jest pewne, jak długo obecny trend strategiczny utrzyma się w USA. Mimo że wicepremier docenia wagę partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, zaznaczył, że nie można ignorować sygnałów płynących z amerykańskiego dokumentu.

- Nie możemy przymykać oczu i mówić, że się nic nie dzieje - podkreślił wicepremier.

Krzysztof Gawkowski zinterpretował nową strategię jako powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją oraz zwiększenie odpowiedzialności Europy za własną obronę. Wskazał, że to powinno skłonić Europę, w tym Polskę, do podjęcia konkretnych działań.

Gawkowski o prezydencie

Minister zaapelował o skoordynowaną postawę najważniejszych osób w państwie.

Współpraca prezydenta i premiera powinna iść ręka w ręka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, a strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych jest ważna dla polskiego bezpieczeństwa - stwierdził Krzysztof Gawkowski.

Prezydent nie zgodził się na spuszczenie psów z łańcuchów. Wiemy, co o wecie sądzą Polacy

Wicepremier odniósł się również do deklarowanych kontaktów w USA, kierując swoje słowa do prezydenta Nawrockiego.

Któż, jak nie Karol Nawrocki, powinien wykonać telefon do Waszyngtonu i powiedzieć: co wy tam prezydencie Trump robicie? Przecież to Karol Nawrocki mówił, że ma znakomite kontakty w Waszyngtonie - mówił Gawkowski w TVN24, wskazując na prezydenta Nawrockiego.

W naszej galerii zobaczysz Krzysztofa Gawkowskiego z żoną:

Krzysztof Gawkowski z żoną
10 zdjęć
Sonda
Darzysz Karola Nawrockiego zaufaniem?
PUTIN ZAKOŃCZY WOJNĘ NA WŁASNYCH WARUNKACH I PORANNY RING
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
KRZYSZTOF GAWKOWSKI