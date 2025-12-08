Krzysztof Gawkowski nie gryzł się w język! "Któż jak nie Karol Nawrocki powinien..."

Krzysztof Gawkowski zaniepokojony nową strategią USA, która może osłabić transatlantyckie partnerstwo.

Wicepremier wzywa Europę do budowania własnej suwerenności technologicznej i wojskowej.

Polska powinna działać w obliczu zmian, które stawiają większą odpowiedzialność za obronę na Europie.

Krzysztof Gawkowski, podczas programu "Fakty po Faktach" w TVN24, odniósł się do najnowszej rewizji strategii Stanów Zjednoczonych, która zdaniem polityka, przesuwa priorytety z Europy na Azję. Ta zmiana, jak zaznaczył, może osłabić dotychczasowe transatlantyckie partnerstwo. Wicepremier wyraził również sprzeciw wobec pojawiających się w dokumencie zapisów promujących wartości o charakterze nacjonalistycznym.

W odpowiedzi na te strategiczne zmiany, polityk podkreślił konieczność przyspieszenia budowy europejskiej suwerenności technologicznej i wojskowej. Argumentował, że nie jest pewne, jak długo obecny trend strategiczny utrzyma się w USA. Mimo że wicepremier docenia wagę partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, zaznaczył, że nie można ignorować sygnałów płynących z amerykańskiego dokumentu.

- Nie możemy przymykać oczu i mówić, że się nic nie dzieje - podkreślił wicepremier.

Krzysztof Gawkowski zinterpretował nową strategię jako powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją oraz zwiększenie odpowiedzialności Europy za własną obronę. Wskazał, że to powinno skłonić Europę, w tym Polskę, do podjęcia konkretnych działań.

Gawkowski o prezydencie

Minister zaapelował o skoordynowaną postawę najważniejszych osób w państwie.

- Współpraca prezydenta i premiera powinna iść ręka w ręka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, a strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych jest ważna dla polskiego bezpieczeństwa - stwierdził Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier odniósł się również do deklarowanych kontaktów w USA, kierując swoje słowa do prezydenta Nawrockiego.

- Któż, jak nie Karol Nawrocki, powinien wykonać telefon do Waszyngtonu i powiedzieć: co wy tam prezydencie Trump robicie? Przecież to Karol Nawrocki mówił, że ma znakomite kontakty w Waszyngtonie - mówił Gawkowski w TVN24, wskazując na prezydenta Nawrockiego.

