Krzysztof Gawkowski na uroczystym otwarciu ECSC. Zawody po raz pierwszy odbyły się w Polsce

Polska po raz pierwszy w historii gości prestiżowe zawody European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025. W Warszawie, która stała się centrum światowej walki o cyfrowe bezpieczeństwo, rywalizuje 40 drużyn z Europy, USA, Kanady i Australii. Wydarzenie, organizowane przez NASK przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji i pod patronatem ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa), podkreśla rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń.

European Cybersecurity Challenge to nie tylko zawody, ale przede wszystkim pokaz siły i ambicji Europy w obszarze cyfrowym. Stanowią one platformę do wyłonienia przyszłych liderów, którzy będą stać na pierwszej linii obrony przed zagrożeniami w sieci. W dobie wojny hybrydowej, gdzie cyberataki na instytucje rządowe, szpitale czy infrastrukturę krytyczną stają się coraz częstsze, kluczowe jest utrzymanie przewagi. ECSC odgrywa w tym kontekście fundamentalną rolę, przygotowując ekspertów do stawienia czoła najbardziej złożonym wyzwaniom.

Rywalizacja na najwyższym poziomie

W ciągu dwóch dni rywalizacji uczestnicy zmierzą się z szeregiem wymagających zadań, obejmujących analizę złośliwego oprogramowania, przełamywanie zabezpieczeń oraz obronę infrastruktury krytycznej. Stawką są nie tylko punkty, ale także prestiż i miejsce w gronie elity ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Na starcie stanęło 40 drużyn narodowych, w tym reprezentacje spoza Europy, takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, a nawet Kostaryka, walczące o tytuł najlepszych w najbardziej prestiżowych zawodach cyberbezpieczeństwa na kontynencie. Polskę reprezentuje drużyna wyłoniona przez ekspertów CERT Polska i NASK.

- Trenują razem od miesięcy, znają swoje mocne i słabe strony. Potrafią współpracować pod presją. Są zmotywowani i dobrze przygotowani. Ale to, co ich wyróżnia najbardziej, to pasja. I ogromna determinacja - podkreśliła Iwona Prószyńska z zespołu CERT Polska działającego w NASK.

Uroczyste otwarcie zawodów

Uroczyste otwarcie ECSC 2025 odbyło się 6 października z udziałem wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, dyrektora NASK Radosława Nielka, dyrektora wykonawczego Europejskiego Centrum Kompetencji ds. Cyberbezpieczeństwa Luca Tagliarettiego oraz Sokratisa Katsikasa z Komitetu Wykonawczego ECSC. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił znaczenie wydarzenia

- Cyberbezpieczeństwo to dziś fundament bezpieczeństwa państwa i obywateli. Choć zawody mają formę gry, ich znaczenie jest ogromne – żyjemy w czasach wojny hybrydowej, gdzie ataki w sieci są równie groźne jak te w świecie rzeczywistym - mówił.

Zmagania poprowadzi Gynvael Coldwind, światowej klasy ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i członek legendarnego zespołu Dragon Sector. Finałowy ranking zostanie ogłoszony podczas gali zamknięcia, która odbędzie się 9 października. W ubiegłym roku Polska zajęła drugie miejsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyraził nadzieję na powtórzenie sukcesu.

- Jestem dumny, że polskie drużyny niezmiennie udowadniają swój talent i światowy poziom. Trzymam kciuki za biało-czerwonych – niech wygrają najlepsi! - stwierdził.

