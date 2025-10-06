Zawody European Cybersecurity Challenge 2025 w Polsce. To pokaz siły i ambicji Europy w obszarze cyfrowym

Cyberbezpieczeństwo - klucz w wojnie hybrydowej

European Cybersecurity Challenge to pokaz siły i ambicji całej Europy w obszarze cyfrowym. To tutaj wyłaniają się liderzy, którzy już jutro mogą stanąć na pierwszej linii obrony przed zagrożeniami w sieci. Cyberbezpieczeństwo jest dziś kluczowym słowem w toczącej się hybrydowej wojnie. Atakowane są w niej rządowe instytucje, szpitale, wodociągi. Każdy element infrastruktury krytycznej, czyli tej, która ma wpływ na życie i funkcjonowanie mieszkańców, może być celem. W tej wojnie by nie przegrać - trzeba być cały czas krok z przodu. Dlatego tak ważną rolę odgrywają takie zawody jak ECSC.

Jakie zadania podejmą uczestnicy zawodów?

Do Polski przyjeżdżają najlepsi z najlepszych. W czasie dwóch dni rywalizacji zmierzą się z najbardziej wymagającymi wyzwaniami - od analizy złośliwego oprogramowania, przez przełamywanie zabezpieczeń, aż po obronę infrastruktury krytycznej. W grze są nie tylko punkty, ale prestiż i miejsce w gronie przyszłej elity ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Na starcie stanie 40 narodowych drużyn - nie tylko z Europy, ale także m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, a nawet Kostaryki. Będą walczyć o tytuł najlepszych w najbardziej prestiżowych zawodach cyberbezpieczeństwa na kontynencie.

Polska reprezentacja w zawodach. Wyróżnia ją pasja!

Polskę reprezentuje wyłoniona przez ekspertów CERT Polska i NASK.- Trenują razem od miesięcy, znają swoje mocne i słabe strony. Potrafią współpracować pod presją. Są zmotywowani i dobrze przygotowani - podkreśla Iwona Prószyńska z zespołu CERT Polska działającego w NASK. - Ale to, co ich wyróżnia najbardziej, to pasja. I ogromna determinacja”

Kiedy otwarcie European Cybersecurity Challenge 2025? W uroczystej inauguracji weźmie udział wicepremier Gawkowski

Uroczyste otwarcie ECSC 2025 odbędzie się dziś, 6 października, o godz. 18:00 z udziałem wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, dyrektora NASK Radosława Nielka, dyrektora wykonawczego Europejskiego Centrum Kompetencji ds. Cyberbezpieczeństwa Luca Tagliarettiego oraz Sokratisa Katsikasa z Komitetu Wykonawczego ECSC.

- Cyberbezpieczeństwo to dziś fundament bezpieczeństwa państwa i obywateli. Choć zawody mają formę gry, ich znaczenie jest ogromne - żyjemy w czasach wojny hybrydowej, gdzie ataki w sieci są równie groźne jak te w świecie rzeczywistym - podkreśla wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Zmagania poprowadzi Gynvael Coldwind - światowej klasy ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i członek legendarnego zespołu Dragon Sector, uznanego w 2018 roku za najlepszy zespół CTF na świecie. Finałowy ranking poznamy podczas gali zamknięcia, która odbędzie się w czwartek, 9 października. W ubiegłym roku Polska zdobyła drugie miejsce. Czy w tym roku, jako gospodarz, powtórzy sukcesu i znajdzie się również na podium?

- Jestem dumny, że polskie drużyny niezmiennie udowadniają swój talent i światowy poziom. Trzymam kciuki za biało-czerwonych - niech wygrają najlepsi! - mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Za jego realizację odpowiada NASK - Państwowy Instytut Badawczy, działający pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

