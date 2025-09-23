Krzysztof Bosak odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu. "Wszyscy chcą z nami rozmawiać"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-23 9:03

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji postanowił odpowiedź na krytykę ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak stwierdził, odbiera ją jako komplement i ocenił zdolność koalicyjną Konfederacji.

Jarosław Kaczyński, Krzysztof Bosak

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS
  • Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, uważa ataki PiS na Konfederację za "komplement", interpretując je jako dowód na rosnący potencjał i realną siłę polityczną Konfederacji.
  • Bosak wyraził przekonanie, że Konfederacja odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego rządu w Polsce.
  • Lider Ruchu Narodowego podkreślił otwartość Konfederacji na dialog i współpracę programową z innymi partiami, co wskazuje na jej zdolność koalicyjną.

Krzysztof Bosak zinterpretował ataki ze strony kierownictwa PiS jako sygnał, że Konfederacja jest postrzegana jako realna siła polityczna z dużym potencjałem wzrostu.

- Ataki, które przypuszcza w naszym kierunku kierownictwo PiS, są rodzajem komplementu, bo to znaczy, że oni widzą duże możliwości rozwoju politycznego przed Konfederacją. My możemy pozyskać jeszcze znacznie więcej wyborców, niż w tej chwili mamy, i zmniejszyć dystans, a nawet zmienić proporcje w polskiej polityce. To jest coś, z zaakceptowaniem czego oni mają poważny problem - że Konfederacja w koalicji mogłaby być większościowym partnerem dla innych partii - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Pytany o to, czy ataki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, połączone z pochwałami pod adresem samego Bosaka, mają na celu wbicie klina między nim a Sławomirem Mentzenem, Bosak nie odniósł się bezpośrednio do tej kwestii, skupiając się na ogólnej interpretacji działań PiS.

Zdolność koalicyjna Konfederacji

Bosak wyraził przekonanie, że Konfederacja odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego rządu, co wskazuje na ambitne plany partii. Ta krótka, ale stanowcza odpowiedź podkreśla pewność siebie lidera Ruchu Narodowego co do znaczenia Konfederacji w powyborczej układance.

Mieli razem rządzić, a skoczyli sobie do gardeł. Coraz ostrzej pomiędzy PiS-em i Konfederacją

Lider Ruchu Narodowego odniósł się również do kwestii zdolności koalicyjnej Konfederacji, podkreślając otwartość na dialog i współpracę programową.

- Pytanie o zdolność koalicyjną to pytanie o to, czy mamy szklaną kulę i jesteśmy w stanie w nią zajrzeć i zobaczyć przyszłość. Praktyka życia parlamentarnego pokazuje, że wszyscy chcą z nami rozmawiać i jeżeli trzeba rozwiązać jakiś problem w polityce parlamentarnej, to jesteśmy traktowani jako normalny partner do dyskusji. Na tej podstawie można stwierdzić, że mamy zdolność koalicyjną. Mamy szerokie pole do prowadzenia rozmów o sprawach programowych, które są ważne dla nas i dla Polski - podkreślił..

Wypowiedź ta sugeruje, że Konfederacja nie wyklucza współpracy z żadną z głównych sił politycznych, o ile będzie ona oparta na wspólnych celach programowych. Bosak podkreśla, że Konfederacja jest traktowana jako "normalny partner do dyskusji", co wskazuje na jej rosnącą akceptację na arenie politycznej.

