Krzysztof Bosak o śmierci Barbary Skrzypek. Jedna rzecz mu się nie podoba

- Co do kwestii przesłuchania - oczywiście, nikt z nas nie był uczestnikiem, nie widział nagrania ani protokołu. Nie wiemy, co tam się dokładnie stało. Bardzo bym chciał, żeby wszystko było zgodnie z procedurami. Natomiast nawet jeżeli było zgodnie z procedurami, to nie podoba mi się jedna rzecz bardzo mocno, a mianowicie to, że prowadziła je jedna z najbardziej agresywnie antypisowskich i upolitycznionych pań prokurator - Ewa Wrzosek - powiedział.