Krzysztof Bosak i Robert Winnicki wyrzuceni! Za notoryczne łamanie statutu

- W trosce o dobro stowarzyszenia, Zarząd dnia 22 lutego 2023 roku podjął decyzję o wykluczeniu niżej wymienionych członków Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości": Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Marcin Białasek, Mateusz Marzoch, Michał Melon, Bartosz Malewski, Jerzy Wasiukiewicz - czytamy na wstępie oświadczenia.

Powodem ich usunięcia było notoryczne łamanie statutu i wewnętrznych procedur organizacji. Sprawa została złożona do Prokuratury Krajowej. W oświadczeniu poinformowano także, że Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" zawnioskował także do Zarządu o Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w celu wybrania nowych władz.

Robert Winnicki rzucił nowe światło na całą sprawę. Jego zdaniem Robert Bąkiewicz nie jest już prezesem SMN. - Odwołany w niedzielę z funkcji Bąkiewicz i jego ludzie będą teraz generować szum informacyjny oraz próbować opóźniać wyegzekwowanie władzy w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Potrzebują czasu żeby ogołocić SMN do zera, co zaczęli robić już w ub. roku. Nie pozwolimy na to - napisał poseł Konfederacji na Twitterze.

