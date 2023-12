Czołowy poseł opozycji chce ochrony dla Kaczyńskiego! Zabawnie jest, dopóki coś się nie wydarzy

Jarosław Kaczyński straci ochronę w Sejmie? Szymon Hołownia: "Problem zostanie rozwiązany"

Jarosław Kaczyński raczej nie porusza się po świecie bez prywatnej ochrony. Z obstawą jeździ i do kościoła, i do Sejmu. W 2021 roku informowaliśmy, że PiS na ochronę prezesa przeznacza miesięcznie 150 tys. złotych! Nie wszystkim podoba się to, że ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego chodzą po Sejmie z bronią. - Po powołaniu na szefa Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki zajmie się działaniem prywatnych firm ochroniarskich na terenie Sejmu - zapowiadał Szymon Hołownia. - Wnoszenie broni na teren Sejmu przez firmy prywatne uważam za coś, co nie mieści się w standardach, które powinny panować w tym budynku, w tej izbie, i ten problem zostanie przez nas rozwiązany - dodał stanowczo marszałek Sejmu, odnosząc się do pytania o ochronę prezesa PiS.

Krzysztof Bosak o ochronie dla Jarosława Kaczyńskiego: "Jeżeli prezes PiS uważa, że potrzebuje ochrony, to nie widzę żadnego powodu, żeby jej nie miał"

Co zrozumiałe, potrzebę ochrony w Sejmie dla Jarosława Kaczyńskiego widzą politycy Zjednoczonej Prawicy. - Jeżeli polityk, który sprawuje wysokie funkcje, jest zagrożony i może mu grozić mu niebezpieczeństwo, powinien być ochraniany. Ochrona chroni życie i zdrowie przywódcy Zjednoczonej Prawicy - stwierdził wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Ciekawe natomiast jest to, że jeden z czołowych posłów opozycji - Krzysztof Bosak - także nie widzi niczego złego, w tym, że Jarosław Kaczyński ma w Sejmie ochronę. - Jeżeli prezes PiS uważa, że potrzebuje ochrony, to nie widzę żadnego powodu, żeby jej nie miał. Łatwo jest kpić, robić sobie żarty z kwestii bezpieczeństwa, ale zabawnie jest, dopóki coś się nie wydarzy - ocenił wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji. - W momencie, jak jest zamach na czyjeś życie, ktoś zginie, wydarzy się jakaś tragedia, nagle wszyscy pytają, gdzie były procedury. Nawet jak uważamy, że ktoś przesadza, to niech lepiej przesadza w kierunku bezpieczeństwa niż nonszalancji - podkreślił Krzysztof Bosak.

