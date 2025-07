Kryzys zaufania dla rządu Tuska i "czarne scenariusze". Polacy chcą nowego rozkładu sił w Sejmie

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w 2027 roku miało być "mocnym ciosem" dla obecnej koalicji 15 października, składającej się z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. Od tego czasu rząd Donalda Tuska zmaga się z kryzysem zaufania i wewnętrznymi podziałami, a nowe sondaże kreślą "czarne scenariusze" dla jego formacji po przyszłych wyborach parlamentarnych.

Jakiego rządu chcą Polacy?

Sondaż SW Research dla Onetu pytał badanych, jaką koalicję rządową uznaliby za najbardziej korzystną dla Polski po wyborach w 2027 roku. Zachowanie obecnej koalicji rządowej (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica) uzyskało największe poparcie – 26,7 proc. badanych. Na drugim miejscu uplasowała się koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją, zdobywając 22,5 proc. wskazań.

Wysokie poparcie, choć uznawane za mało realne, uzyskała również koalicja Konfederacji z Koalicją Obywatelską, na którą stawia 8,7 proc. ankietowanych. 7,2 proc. badanych wskazało na koalicję PiS z ugrupowaniem Grzegorza Brauna (Konfederacją Korony Polskiej). 9,5 proc. osób wybrało inny układ sił niż wyżej wymienione. Aż 25,3 proc. respondentów nie potrafiło wskazać żadnej preferowanej koalicji.

Konfederacja jako "Kluczowy Gracz"

Sondaż jednoznacznie wskazuje, że Konfederacja ma odegrać "kluczową rolę" w przyszłym układzie sił politycznych. Ponad 31 proc. badanych wskazało na scenariusze, w których to właśnie Konfederacja współtworzy przyszły rząd. Oznacza to, że partia ta będzie "kluczową siłą" w nadchodzących wyborach parlamentarnych, prawdopodobnie wymagając koalicjanta do wspólnego rządzenia. Wyniki sondażu podkreślają zmieniający się krajobraz polityczny w Polsce i potencjalne znaczenie Konfederacji w kształtowaniu przyszłego rządu po 2027 roku.

