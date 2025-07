Radosław Sikorski ostro do Donalda Trumpa! Poszło o wojnę na Ukrainie

Były prezydent USA, Donald Trump, po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte, zapowiedział, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie, zostaną ogłoszone surowe "taryfy wtórne". Według doniesień medialnych, plan Trumpa zakłada nałożenie 100-procentowych ceł na Rosję oraz sankcje wtórne na kraje, które importują ropę z Moskwy.

Reakcja Radosława Sikorskiego

Minister Spraw Zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, skomentował propozycję Trumpa w wywiadzie dla TVP Info. Podkreślił, że 50-dniowe ultimatum jest zbyt odległe w kontekście codziennych ofiar konfliktu.

- Szkoda, że dał tak odległe ultimatum. 50 dni, a przecież tam giną ludzie codziennie. Więc ja bym wolał, żeby te sankcje na Rosję nakładał już - stwierdził szef MZS, wyrażając preferencję dla natychmiastowego nałożenia sankcji na Rosję.

Po rozmowie z Markiem Rutte, Donald Trump zapowiedział również wznowienie wysyłki uzbrojenia dla Ukrainy, finansowanego przez państwa europejskie. Koordynacją tego procesu ma zająć się szef NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił wartość dostarczonego sprzętu na "miliardy dolarów".

Pytany o zmianę podejścia Trumpa do Ukrainy, Sikorski wyraził przekonanie, że "dotarły do niego te argumenty, którymi my Europejczycy go przekonywaliśmy". Działania Władimira Putina wobec prezydenta USA Sikorski określił jako "KGB-owską operację psychologiczną".

W trakcie wywiadu Radosław Sikorski odniósł się również do sondaży i spekulacji na temat jego potencjalnej roli jako premiera w 2027 roku.

- Dziękuje państwu za zaufanie. Służę w rządzie Donalda Tuska, który poprowadzi nas do następnych wyborów - powiedział. Podkreślił, że skupia się na "jak najlepszym prowadzeniu polskich spraw w Europie i na świecie" i zaznaczył, że "zarządzanie wszystkimi resortami i współpraca koalicyjna to jest naprawdę olbrzymie zadanie".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Czy Twoim zdaniem jest szansa na pokój na Ukrainie? Tak Nie