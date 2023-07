i Autor: AP, Tomasz Golla

Krytykował Morawieckiego, teraz zbija kapitał polityczny. Nauczyciel premiera chce zostać politykiem

Najpierw uczył Mateusza Morawieckiego. Gdy ten został premierem zaczął go krytykować, A teraz Marek Jędrychowski zdecydował się zapisać do Platformy Obywatelskiej i z jej list chce kandydować do Sejmu. W internecie zawrzało od komentarzy. Wiele osób zarzuca nauczycielowi, że nauczał "zideologizowanego przedmiotu" w PRL oraz to, że chce się dorobić na krytykowaniu szefa rządu.