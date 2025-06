Kosiniak-Kamysz zaskakuje! Oferta dla Nawrockiego i apel do Trzaskowskiego!

PSL stawia na współpracę z Nawrockim. Kosiniak-Kamysz: „Dajemy ofertę normalności”

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, wyraził gotowość do współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim, podkreślając, że otrzymał on mandat społeczny i został wybrany na to stanowisko. - Dajemy mu ofertę normalności i współpracy – mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Dodał przy tym jednak, że należy pamiętać o tym, że również rząd ma silne poparcie, co wynika z 10 milionów głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego. Wicepremier podkreślił, że Rafał Trzaskowski, jako depozytariusz ponad 10 milionów głosów, powinien być podmiotem rozmów na temat przyszłości koalicji (w której Donald Tusk zamierza przeprowadzić zmiany, ZOBACZ: Donald Tusk chce zmienić swój rząd. Trzech ministrów na wylocie?! Wskazano konkretne nazwiska!). - Rafał Trzaskowski ma swoją perspektywę, ma swoje dokonania i umiejętności, które warto, żebyśmy zagospodarowali z szacunku dla wyborców, którzy na niego zagłosowali – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

PSL odpowiada na propozycję rządu technicznego

W odpowiedzi na pytanie o pomysł Jarosława Kaczyńskiego dotyczący utworzenia rządu technicznego po wygranej Karola Nawrockiego, lider PSL zadeklarował wolę współpracy z prezydentem Nawrockim. - My odpowiadamy do prezydenta Nawrockiego wolą współpracy, bo 10 mln opowiedziało się za rządem, 10 mln za prezydentem Nawrockim – przekonywał szef MON. Dodał również, że rolą rządu, w tym PSL, jest przedstawienie konkretnej oferty współpracy.

Sprawdź: Karol Nawrocki najpierw przeszedł z Jarosławem Kaczyńskim na "ty", a później odmówił od niego "prezentu"

- Nie przemęczaliśmy prezydenta Dudy, to myślę, że przyszedł czas, żeby na biurku prezydenta Nawrockiego znalazł się pakiet ustaw, które będzie mógł podpisać, jak przyjdzie rządzić – zapowiedział.

Konkretna propozycja PSL

PSL idzie o krok dalej i proponuje konkretne rozwiązanie – obniżenie cen prądu. - Pierwszą, którą chcemy zaproponować, to niższe ceny prądu – zapowiedział Kosiniak-Kamysz. To konkretna propozycja, która ma realnie wpłynąć na sytuację gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Oprócz tego, PSL proponuje strategię dla Polski na najbliższe dwa i pół roku, opartą na współpracy i racji stanu. - My mamy ofertę idącą dalej. Strategia dla Polski na dwa i pół roku, wyciągnięta ręka do współpracy w oparciu o rację stanu, skończenie z tą bijatyką, która miała miejsce w kampanii wyborczej i odrobina normalności i spokoju – podsumował wicepremier.

Galeria poniżej: Władysław Kosiniak-Kamysz - Wybory 2025.

Sonda Wynik Karola Nawrockiego jest dla mnie... powodem do radości powodem do smutku obojętny