Ten sondaż zasmuci Donalda Tuska. Polacy nie wróżą dobrze koalicji rządzącej

W najbliższych dniach, prawdopodobnie w środę, oczekiwana jest rekonstrukcja rządu. Ma ona stanowić odpowiedź na wyzwania, przed którymi stanęła koalicja rządząca, w tym spadek poparcia po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Decyzja o zmianach kadrowych ma na celu wzmocnienie pozycji koalicji i zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania w dalszej perspektywie.

Sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski ujawnił zróżnicowane opinie Polaków na temat przyszłości koalicji rządzącej. Respondenci zostali zapytani, czy ich zdaniem obecna koalicja przetrwa do końca kadencji w 2027 roku. Wyniki badania wskazują na wzrost liczby osób przekonanych o przetrwaniu rządu, ale jednocześnie utrzymuje się znaczna grupa sceptyków.

Łącznie 54,3% respondentów wyraziło przekonanie, że koalicja dotrwa do końca kadencji, co stanowi wzrost w porównaniu z czerwcowym badaniem (48,2%). Z drugiej strony, 39,6% ankietowanych wyraziło przekonanie przeciwne, co wskazuje na utrzymujący się sceptycyzm wobec stabilności rządu. Odnotowano spadek liczby osób niezdecydowanych co do przyszłości koalicji, która wyniosła 6,1% w lipcu w porównaniu do 20,2% w czerwcu. Takie wyniki z pewnością nie ucieszą premiera Donalda Tuska.

Sondaż ujawnił również związek między preferencjami wyborczymi a oczekiwaniami wobec przyszłości rządu. Wśród wyborców partii koalicyjnych (KO, Trzecia Droga, Lewica) przeważa przekonanie o przetrwaniu rządu, sięgające 83%. Natomiast wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) dominują wątpliwości co do przyszłości rządu, przy czym ponad połowa respondentów nie wierzy w jego przetrwanie do 2027 roku.

Komentarze ekspertów

Politolodzy wskazują na kilka czynników, które mogą wpływać na postrzeganie stabilności koalicji rządzącej. Dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na przeciągające się rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu oraz kontrowersje związane ze spotkaniami polityków, co może osłabiać zaufanie do koalicji. Podkreśla jednak brak zainteresowania przedterminowymi wyborami ze strony poszczególnych partii.

Dr hab. Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że sama rekonstrukcja rządu może nie wystarczyć do odwrócenia negatywnego trendu. Sugeruje potrzebę wprowadzenia zmian programowych, które nadałyby nowy impuls działaniom rządu.

