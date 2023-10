Krystyna Pawłowicz tak zareagowała na wynik wyborów

Krystyna Pawłowicz opublikowała na platformie X tajemniczy wpis. Zrobiła to w dniu, w którym to trwały konsultacje w Pałacu Prezydenckim ugrupowań politycznych, które chcą w Polsce zawiązać rząd koalicyjny i przejąć władzę po Prawie i Sprawiedliwości, bo choć to ono wygrało wybory, to nie jest w stanie samodzielnie rządzić. W środę 25 października na rozmowy do prezydenta Andrzeja Dudy zostali zaproszeni m.in. politycy Trzeciej Drogi i Lewicy. Obozy te podtrzymują swoje poparcie dla kandydatury Donalda Tuska na fotel premiera polskiego rządu.

Najprawdopodobniej taka postawa polityków i takie widmo przyszłości Polski sprawiło, że Krystyna Pawłowicz wyraźnie się zaniepokoiła i zdecydowała się na pozostawiający wiele do życzenia wpis. "To od kiedy urzędowym w Polsce będzie niemiecki? Kiedy wróci hajlowanie, „polskie świnie”, „tylko dla Niemców”, „ręce do góry”, „rauss” itp. I „ostateczne rozwiązania” spraw Polski.." – napisała w mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz. I tak rozwinęła swój kontrowersyjny wpis: „zasłużyliśmy na likwidację swego państwa”. „Sami tak wybraliśmy. Już nie współczuję, nie ma komu”.

To od kiedy urzędowym w Polsce będzie niemiecki ?Kiedy wróci hajlowanie ,”polskie świnie”, „tylko dla Niemców”, „ręce do góry”, „rauss” itp.I „ostateczne rozwiązania” spraw Polski..Zasłużyliśmy na likwidację swego państwa.Sami tak wybraliśmy.Już nie współczuję,nie ma komu.— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) October 25, 2023

