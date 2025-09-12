Krótko po incydencie z dronami Radosław Sikorski udał się do Kijowa. Spotka się z Wołodymyrem Zełenskim

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem Sybihą, a także z najważniejszymi ukraińskimi politykami i przedstawicielami krajów zachodnich.

Sikorski zaprzeczył, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony było pomyłką, podkreślając skalę rosyjskich ataków na Ukrainę.

Podczas wizyty omówiono kluczowe kwestie, takie jak wspólne bezpieczeństwo, integracja Ukrainy z UE i NATO, oraz wywieranie presji na Moskwę.

W Kijowie przebywają również specjalny wysłannik prezydenta USA gen. Keith Kellogg, który spotkał się z prezydentem Zełenskim, oraz książę Harry, a wkrótce spodziewana jest wizyta nowej szefowej brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper, która ma ogłosić przekazanie Ukrainie 142 milionów funtów wsparcia.

Radosław Sikorski podczas swojej wizyty w Kijowie odniósł się do niedawnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, kategorycznie zaprzeczając, że mogło to być wynikiem błędu.

- W noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400, plus 40 rakiet. To nie były pomyłki – powiedział szef polskiego MSZ, stojąc przed ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Ta wypowiedź stanowiła bezpośrednią odpowiedź na wcześniejsze słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który sugerował, że incydent z dronami mógł być pomyłką.

Piotr Łukasiewicz, tymczasowo pełniący obowiązki kierownika ambasady RP w Ukrainie, poinformował szefa MSZ o stanie placówki po ostatnich atakach dronowych i rakietowych na Kijów.

- Panie ministrze, melduję, że po ostatnim ataku rakietowym i dronowym na Kijów, uszkodzenia naszej ambasady są usunięte i pracujemy normalnie – powiedział Łukasiewicz. Zapewnił, że pomimo trudnych warunków, ambasada funkcjonuje bez zakłóceń.

Plan wizyty Radosława Sikorskiego

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał, że Radosław Sikorski spotka się w Kijowie z najważniejszymi ukraińskimi politykami, a także z przedstawicielami krajów zachodnich.

- Minister Sikorski rozpoczął wizytę w Kijowie, spotka się z najważniejszymi ukraińskimi politykami, ale również z przedstawicielami innych krajów zachodnich. A na dworcu został powitany przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihę – powiedział.

Do Kijowa przybyli również inni znaczący goście: specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, gen. Keith Kellogg, oraz książę Harry. Wkrótce spodziewana jest także wizyta nowej szefowej brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyć kluczowych kwestii: wspólnego bezpieczeństwa, integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO oraz wywierania presji na Moskwę.

Wizyta Yvette Cooper ma przynieść ogłoszenie przekazania Ukrainie 142 milionów funtów (około 717 milionów złotych) wsparcia przed nadchodzącą zimą. Książę Harry zadeklarował chęć pomocy w rehabilitacji rannych ukraińskich żołnierzy.

Spotkanie wysłannika Trumpa z Zełenskim

W czwartek, przed przyjazdem Sikorskiego, specjalny wysłannik Trumpa gen. Keith Kellogg spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa i drogi do pokoju, w tym projektów w ramach inicjatywy PURL dotyczących finansowania produkcji i zakupu systemów Patriot, a także propozycji Ukrainy dotyczących wspólnej produkcji dronów i broni. Omawiano również presję na Rosję poprzez politykę sankcyjno-taryfową, kwestię zwrotu uprowadzonych dzieci oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie. Poruszono także temat przygotowań do 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, koordynację działań w ramach "koalicji chętnych" oraz możliwe spotkania i formaty rozmów. Prezydent Zełenski złożył kondolencje narodowi amerykańskiemu po zabójstwie Charliego Kirka i podziękował Donaldowi Trumpowi za reakcję na morderstwo Ukrainki Iryny Zaruckiej w Karolinie Północnej.

Wizyta Radosława Sikorskiego w Kijowie, w połączeniu z obecnością innych ważnych osobistości międzynarodowych, podkreśla znaczenie wsparcia dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu oraz determinację w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji.

