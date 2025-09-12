Tak Donald Trump zareagował na incydent z dronami w Polsce. Szybka odpowiedź Radosława Sikorskiego

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być "pomyłką".

Minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, stanowczo odrzucił sugestię Trumpa, podkreślając, że incydent nie był przypadkowy.

Polski premier Donald Tusk oświadczył, że wtargnięcie dronów było prowokacją wymierzoną w państwa europejskie, a odpowiedzialność ponosi Federacja Rosyjska.

W czwartek, 11 września przed wylotem do Nowego Jorku prezydent Donald Trump skomentował wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski. W rozmowie z dziennikarzami, pytany o tę kwestię, stwierdził, że "wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski mogło być pomyłką". Dodał jednocześnie, że "nie jest zadowolony z całej tej sytuacji" i wyraził nadzieję, że "wkrótce się ona zakończy". Wcześniej prezydent zamieścił jedynie krótki wpis na platformie Truth Social, pytając.

- O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów? Ruszamy - napisał prezydent USA.

Reakcja Radosława Sikorskiego

Na słowa amerykańskiego przywódcy natychmiast zareagował Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ. Jego odpowiedź była krótka i stanowcza: "Nie, to nie była pomyłka".

Polscy politycy są zgodni co do odpowiedzialności za incydent. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, premier Donald Tusk podkreślił, że europejscy członkowie NATO "rozumieją, że ta prowokacja, ten atak przy pomocy dronów, nie był wymierzony tylko w Polskę, był wymierzony w państwa europejskie".

- Odrzucamy wszystkie manipulacje i dezinformacje sugerujące, że to Ukraina stoi za atakiem, albo że to był przypadek. Odpowiedzialność spada na Federację Rosyjską - dodał.

Podobne stanowisko wyrazili również prezydencki minister Marcin Przydacz oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz, którzy zgodnie podkreślili, że za wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną odpowiada Federacja Rosyjska.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Co sądzisz o ostatnich incydentach z dronami w Polsce? To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju Sytuacja jest niepokojąca, czekam na dalsze informacje Nie ma się czym martwić Nie śledzę tego tematu