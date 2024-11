Kraków czekają wybory uzupełniające. Bogdan Klich odchodzi z Senatu

Radosław Sikorski przedstawił swoje "priorytety". To na liście zajmuje pierwsze miejsce!

Bogdan Klich, senator z Krakowa i polityk Koalicji Obywatelskiej, po 23 latach w parlamencie rozpoczyna nowy rozdział swojej kariery. Został mianowany na Ministra Pełnomocnego-Chargé d’Affaires RP w Waszyngtonie i wkrótce obejmie placówkę dyplomatyczną.

Mimo pełnienia obowiązków ambasadora Klich nie będzie mógł posługiwać się tym tytułem. Powodem jest stanowcze veto prezydenta Andrzeja Dudy, który odrzucił jego kandydaturę na ambasadora.

„Nigdy się na to nie zgodzę, dopóki jestem prezydentem. Faceta, który był ministrem obrony narodowej, oni chcą wysłać do Stanów Zjednoczonych? To będzie jeden wielki rechot” – powiedział Duda w czerwcu w rozmowie z telewizją Republika.

Podziękowania i pożegnanie z wyborcami

W swoim wpisie na Facebooku Bogdan Klich podziękował wyborcom za lata wsparcia i współpracy. Podkreślił, że jego praca na rzecz mieszkańców Krakowa była dla niego zaszczytem i źródłem motywacji.

„Przez 23 lata miałem zaszczyt reprezentować Was w parlamencie. Dane mi było działać w obronie wartości, które uważam za najważniejsze: demokracji, praworządności, praw obywatelskich, równości i sprawiedliwości” – pisał Klich. Dodał, że ma nadzieję, iż nowa misja dyplomatyczna nie oddzieli go od wyborców.

Kraków przygotowuje się na wybory uzupełniające

Złożenie mandatu przez Klicha oznacza konieczność zorganizowania wyborów uzupełniających w okręgu 33, obejmującym centralne i południowe dzielnice Krakowa, takie jak Stare Miasto, Krowodrza, Podgórze i Dębniki.

W ostatnich wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku Klich zdobył 70,9% głosów (184 334), pokonując kandydata PiS Mateusza Małodzińskiego, który uzyskał 29,1% (75 642 głosy). Wybory uzupełniające będą więc nie tylko politycznym testem, ale i okazją do oceny siły Koalicji Obywatelskiej w zmieniającej się sytuacji politycznej.

Komentarz redakcyjny: polityczne wyzwanie dla Krakowa i KO

Decyzja Bogdana Klicha to istotny moment zarówno dla Koalicji Obywatelskiej, jak i mieszkańców Krakowa. Jego okręg, będący bastionem KO, może stać się areną zaciętej walki politycznej, zwłaszcza w kontekście zmian na szczeblu krajowym.

Czy Koalicja Obywatelska utrzyma mandat w Senacie? Czy może PiS spróbuje wykorzystać sytuację, by wzmocnić swoją pozycję? Kraków czeka kolejna ważna decyzja, która będzie miała wpływ nie tylko lokalny, ale i ogólnopolski.

