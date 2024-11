Morawiecki ostro do rządu Tuska: „Bierzcie się do roboty!”

Sikorski obiecał to, jeśli zostanie prezydentem. Będą duże cięcia

Radosław Sikorski przedstawił swoje "priorytety". To na liście zajmuje pierwsze miejsce!

Powodzianie czekają na pomoc, Kłodzko w kryzysie

„Kłodzko otrzymało zaledwie 30 milionów złotych, podczas gdy skala zniszczeń komunalnych wynosi około 170 milionów. To przepaść, która zostawia ludzi pozbawionych dachu nad głową w beznadziejnej sytuacji” – mówił Mateusz Morawiecki, wskazując na dramatyczny brak wystarczających działań ze strony obecnego rządu.

Kto wygrał sondę Tuska? Sikorski kontra Trzaskowski

Były premier przypomniał, że problem dotyczy nie tylko odbudowy infrastruktury, ale przede wszystkim życia codziennego mieszkańców regionu. „Miast, a przede wszystkim ludzi, ludzi pozbawionych dachu nad głową, czekających na przelew, jest naprawdę mnóstwo” – zauważył.

„Zima za pasem, a oni wciąż czekają”

W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki podkreślił, że zbliżające się mrozy dodatkowo pogarszają sytuację poszkodowanych. „A mówimy o okresie, w którym temperatury zaczynają spadać poniżej zera” – ostrzegł, apelując o szybkie działania w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla powodzian.

Według Morawieckiego, obecny rząd koncentruje się bardziej na budowaniu medialnego wizerunku niż na realnej pomocy. „Dla was liczy się tylko uśmiech przed kamerą do starannie zaplanowanego wcześniej PR-owego obrazka. Bierzcie się do roboty” – mówił z wyraźnym oburzeniem.

Słowa Mateusza Morawieckiego rzucają światło na dramatyczną sytuację powodzian i ogromne niedobory w pomocy. To nie tylko liczby czy szacunki, ale setki rodzin, które wciąż czekają na realne wsparcie. W obliczu nadchodzącej zimy czas staje się kluczowym czynnikiem.

Czy rząd Donalda Tuska zareaguje na ten apel i przyspieszy działania na rzecz poszkodowanych? Czy mieszkańcy Kłodzka i innych dotkniętych regionów mogą liczyć na szybkie i adekwatne wsparcie? Jedno jest pewne – nie można pozwolić, by pomoc dla powodzian pozostała tylko medialnym tematem.

Poniżej galeria zdjęć: Swojskie wakacje Morawieckiego. Zapraszamy!

Bawią się w prawybory zamiast pomóc tysiącom powodzian. Do roboty! pic.twitter.com/0hEke5BJfz— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 17, 2024

Express Biedrzyckiej - Nizinkiewicz, Bobiński VOD 3 15.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.