Kto wygrał sondę Tuska? Sikorski kontra Trzaskowski

X kocha Sikorskiego, Instagram wybiera Trzaskowskiego

W sobotę Donald Tusk rzucił swoim obserwatorom pytanie, które rozgrzało internet: kto powinien zostać kandydatem KO na prezydenta – Radosław Sikorski czy Rafał Trzaskowski? Wyniki sondy okazały się zaskakujące.

Na platformie X wzięło udział ponad 141 tysięcy internautów. Sikorski, znany ze swojego ostrego języka i dyplomatycznej charyzmy, zdominował rywala, zdobywając 64,7% głosów. Instagram, gdzie głosowało 27,6 tysiąca użytkowników, pokazał zupełnie inne preferencje: tutaj Trzaskowski, prezydent Warszawy, zyskał aż 65%.

Premier Tusk, podsumowując wyniki, zauważył: „Fascynujące! Na X i na Instagramie, przy rekordowej frekwencji, identyczne proporcje, ale różni zwycięzcy. Sonda powiedziała nam więcej o naturze obu platform i ich użytkownikach niż o szansach kandydatów”.

Fascynujące! Na X i na Instagramie, przy rekordowej frekwencji, identyczne proporcje, ale różni zwycięzcy. Sonda powiedziała nam więcej o naturze obu platform i ich użytkownikach niż o szansach kandydatów. Ale to dopiero rozgrzewka. A już jutro wielki sondaż wśród ogółu wyborców!— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2024

Prawybory KO – starcie dwóch osobowości

Sonda to dopiero początek. Już 22 listopada członkowie Koalicji Obywatelskiej wybiorą swojego kandydata na prezydenta w oficjalnych prawyborach. Stawka jest wysoka, a wybór trudny.

Radosław Sikorski, szef MSZ, to kandydat z bogatym doświadczeniem dyplomatycznym i wyrazistym stylem, który nie boi się wywoływać kontrowersji. Rafał Trzaskowski, wiceszef PO i prezydent Warszawy, to z kolei polityk o nowoczesnym wizerunku, który cieszy się popularnością wśród młodszych wyborców.

Oficjalne wyniki prawyborów poznamy 23 listopada, a zwycięzca przedstawi swój program 7 grudnia na Śląsku.

Wyniki sondy Donalda Tuska to nie tylko ciekawe zestawienie kandydatów, ale także obraz różnic w preferencjach wyborców na dwóch różnych platformach. X, często kojarzony z bardziej politycznie zaangażowanymi użytkownikami, to środowisko, które najwyraźniej sprzyja Sikorskiemu. Instagram, zdominowany przez młodszą i bardziej progresywną publiczność, wyraźnie wskazuje na Trzaskowskiego.

To zestawienie jest dowodem na to, jak różnorodne grupy wyborców wpływają na wizerunek polityków. Zarówno Sikorski, jak i Trzaskowski będą musieli dostosować swoje strategie kampanijne, aby skutecznie docierać do odbiorców na różnych platformach. A wy? Kogo byście wybrali?

