Express Biedrzyckiej

W piątek 10 stycznia 2025 roku roku gośćmi programu "Express Biedrzyckiej" będą: Roch Kowalski z Polskiego Radia i Agata Szczęśniak z OKO.press. "Express Biedrzyckiej" to program informacyjno-publicystyczny emitowany na kanale "Super Expressu" na You Tube tuż po godzinie 9. W programie poruszane są tematy bieżące. Program "Express Biedrzyckiej" szczególnie na popularności zyskał w dobie pandemii, kiedy to prowadząca program Kamila Biedrzycka wraz z gośćmi towarzyszyli widzom niemal każdego dnia. Program emitowany jest na żywo. Zachęcamy widzów do aktywnego uczestniczenia poprzez komentowanie.

