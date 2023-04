Koszmar Kaczyńskiego i Mentzena. Polacy jednoznaczni

Wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość sięgnie po władzę po raz trzeci raz z rzędu. To sytuacja, której jeszcze w III RP nie mieliśmy, ale warto pamiętać o tym, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego raczej będzie musiało sięgnąć po koalicjanta. Wszystkie sondaże pokazują, że trzecią siłą w przyszłym Sejmie może zostać Konfederacja i według wielu politologów to właśnie koalicja PiS - Konfederacja może po jesiennych wyborach rządzić Polską. Co Polacy sądzą o takim rządzie? Z wyników sondażu United Surveys wynika, że większość obywateli źle ocenia taki sojusz. Aż 42 procent pytanych odpowiedziało, że taka koalicja byłaby "zdecydowanie zła dla Polski". 19 procent Polaków uważa, że rząd PiS - Konfederacja byłaby "raczej zła dla Polski". Zaledwie 2 procent wyborców uważa, że taki rząd byłby "zdecydowanie dobry dla Polski", a 20 procent sądzi, że prawicowa koalicja byłaby "raczej dobra dla Polski". - Ja bym za takim rządem zagłosował bez żadnego problemu, to mogłoby być ciekawe rozwiązanie - mówił w programie "Sedno sprawy" Janusz Kowalski. Podobnej koalicji nie wykluczał również Janusz Korwin-Mikke. W sondażu brało udział 1000 osób.

Sonda Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby PiS wygrał trzeci raz z rzędu wybory? TAK NIE Wszystko mi jedno